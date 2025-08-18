Walmart dona la gran notícia per a 700.000 americans: està confirmat

Walmart ha fet un pas que els seus empleats feia temps que demanaven. L'empresa ha confirmat rumors sobre noves condicions, descomptes i ofertes i, a més, serà fins a finals d'any.
Des d'aquest mes, el famós descompte del 10% que ofereix al seu personal ja no es limita només a fruites o verdures fresques. Ara cobreix gairebé tota la secció de comestibles, incloent-hi productes clau com llet, carn, marisc, arròs, cereals, productes secs i altres aliments bàsics de la llar.
El benefici es podrà fer servir durant tot l'any i en tots els formats de compra, tant a botigues físiques com a través de l'aplicació mòbil o l'URL. No hi ha restriccions per dies ni per categories específiques. Si el producte és a l'àrea de comestibles, el més probable és que entri a la promoció. Això amplia de manera significativa les opcions d'estalvi disponibles.
Abans d'aquest canvi, el descompte s'aplicava només a una part limitada de l'inventari. Per exemple, incloïa vegetals frescos o certs articles d'ús general. Però molts empleats reclamaven que el que realment era car eren els aliments de consum diari, els que impacten directament en el pressupost familiar. Ara, l'empresa respon de manera concreta a aquesta inquietud llargament expressada.
Walmart assegura que aquesta mesura vol millorar el benestar del seu personal, especialment en un moment en què el preu del menjar ha pujat de manera constant. De fet, moltes famílies han de fer malabars per cobrir el que és bàsic sense sacrificar qualitat ni quantitat en la seva dieta.
Walmart té més beneficis
Aquest nou benefici no arriba sol. Forma part d'un paquet més ampli de mesures que la companyia està implementant per retenir talent i mantenir motivat el seu equip. En els darrers mesos també s'han anunciat augments de sou i primes especials per a més de 700.000 treballadors de primera línia.
Aquest grup inclou caixers, reposadors, personal de magatzems i empleats que estan en contacte directe amb els clients. Són qui mantenen les botigues funcionant cada dia i representen la cara visible de la marca davant de milions de compradors.
Per a moltes persones que treballen a Walmart, aquest tipus d'ajuda pot significar un veritable alleujament. Si una família gasta uns 140 $ a la setmana en aliments, el descompte del 10% representa un estalvi de més de 550 $ a l'any. Aquesta diferència es pot fer servir en transport, serveis, medicines o simplement per viure una mica més tranquils.
L'empresa, que dona feina a més d'1,6 milions de persones als Estats Units, també competeix amb grans cadenes com Target, Costco o Amazon. Millorar les condicions laborals és, a més d'un gest cap als seus treballadors, una estratègia clara per mantenir la seva posició davant la competència.
Amb aquesta ampliació del descompte, Walmart envia un missatge contundent: escoltar els empleats importa. I respondre amb fets concrets, no només amb paraules, marca la veritable diferència.