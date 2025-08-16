El tram del camí de Ronda amb els millors miradors i cales

El tram del camí de ronda entre Calella de Palafrugell i Llafranc condensa el que molts busquen a la Costa Brava. Caletes d'aigua clara, balcons naturals al mar i un sender còmode per anar en família.
És un recorregut curt —ideal per fer-lo sense presses— que uneix dos nuclis mariners amb caràcter propi. Qui tingui ganes d'estirar una mica més les cames pot afegir el Far de Sant Sebastià, un mirador superb sobre tota la badia.
Ruta pas a pas: camí de ronda Calella de Palafrugell – Llafranc
Surt des de les arcades blanques de Port Bo (Les Voltes), cor de Calella. De seguida enllaces amb Calau i Port Pelegrí, petites platges amb aigua calmada per a un capbussó exprés.
El camí, protegit per baranes, voreja la costa i et porta a la platja del Canadell, amb ambient familiar i una passarel·la fotogènica cap a Sant Roc. Aquí el mar colpeja la roca i el pinar emmarca una de les postals del dia. Superat aquest tram, el sender planeja i et regala vistes ininterrompudes fins a Llafranc, on el passeig marítim, les seves barques i la corba perfecta de la platja conviden a aturar-se.
Si et veus amb forces, des de l'extrem nord comença la pujada al Far de Sant Sebastià (desnivell notable, ferm bo). A dalt t'esperen el far, la torre de vigilància i l'ermita, amb panoràmiques de pel·lícula.
Miradors i cales imprescindibles
- Port Bo (Calella): casetes i barques sota arcs; millor a primera hora o al capvespre.
- Sant Roc / Canadell: balcons naturals entre pins, roca i aigua turquesa.
- Llafranc: vista oberta a la badia des de l'extrem nord del passeig.
- Far de Sant Sebastià (extensió opcional): la postal completa de Llafranc i Calella als teus peus.
- Extra per a un altre dia: si et quedes amb ganes, al sud de Calella hi ha el Golfet. Es tracta d'un tram diferent i molt escènic camí de Cap Roig.
Com arribar, moure't i tornar sense cotxe
- En cotxe: des de Barcelona, C-32/AP-7 → C-31 fins a Palafrugell i desviament a Calella o Llafranc. A l'estiu l'aparcament a tots dos nuclis és limitat: convé arribar d'hora o deixar el cotxe a Palafrugell i baixar en bus.
- En bus: la línia interurbana Moventis Sarfa connecta Barcelona (Estació del Nord) amb Palafrugell i la costa. A l'estiu operen llançadores Bus 30’/60’ entre Palafrugell – Calella – Llafranc amb freqüències pensades per a la platja.
- Tornada circular: fes l'anada a peu i torna en bus al punt d'inici (o al revés). Per a famílies, és la combinació més còmoda.
Quan anar-hi i consells pràctics
Les millors hores són a primera hora del matí i a la tarda (llum suau, menys calor i gent). El calçat, tot i que el ferm és bo, hi ha graons i trams irregulars; millor sabatilla. Porta escarpins si t'acostes a roques; respecta les zones de boies.
És un entorn residencial i natural; evita música alta i no envaïs jardins o passarel·les privades. No surtis del camí ni creuis tanques, especialment amb onatge o després de pluges.
Preguntes freqüents
- Distància i dificultat?
L'anada entre Calella i Llafranc és curta i fàcil, apta per a famílies. La pujada al far afegeix desnivell i requereix una mica més de forma.
- Millor començar a Calella o a Llafranc?
A Calella comences amb més racons fotogènics; a Llafranc és fàcil acabar amb gelat i bus de tornada. Qualsevol sentit funciona.
- Es pot fer amb cotxet infantil?
El tram principal té graons; millor motxilla portabebès. Amb cadira, escull només els trams accessibles del passeig.