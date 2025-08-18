Walmart da la mejor noticia para 700.000 americanos: está confirmado

Walmart ha dado un paso que sus empleados venían pidiendo desde hace tiempo. La empresa ha confirmado rumores sobre nuevas condiciones, descuentos y ofertas y además será hasta finales de año.

Desde este mes, el famoso descuento del 10% que ofrece a su personal ya no se limita solo a frutas o verduras frescas. Ahora cubre casi toda la sección de comestibles, incluyendo productos clave como leche, carne, mariscos, arroz, cereales, productos secos y otros alimentos básicos del hogar.

| Walmart

El beneficio se podrá usar durante todo el año y en todos los formatos de compra, tanto en tiendas físicas como a través de la aplicación móvil o el sitio web. No hay restricciones por días ni por categorías específicas. Si el producto está en el área de comestibles, lo más probable es que entre en la promoción. Esto amplía de manera significativa las opciones de ahorro disponibles.

Antes de este cambio, el descuento se aplicaba solo a una parte limitada del inventario. Por ejemplo, incluía vegetales frescos o ciertos artículos de uso general. Pero muchos empleados reclamaban que lo verdaderamente costoso estaba en los alimentos de consumo diario, los que impactan directamente en el presupuesto familiar. Ahora, la empresa responde de forma concreta a esa inquietud largamente expresada.

Walmart asegura que esta medida busca mejorar el bienestar de su personal. Especialmente en un momento donde el precio de la comida ha subido de forma constante. De hecho, muchas familias tienen que hacer malabares para cubrir lo básico sin sacrificar calidad ni cantidad en su dieta.

| Walmart

Walmart tiene más beneficios

Este nuevo beneficio no llega solo. Forma parte de un paquete más amplio de medidas que la compañía está implementando para retener talento y mantener motivado a su equipo. En los últimos meses también se anunciaron aumentos de sueldo y bonos especiales para más de 700,000 trabajadores de primera línea.

Ese grupo incluye a cajeros, reponedores, personal de almacenes y empleados que están en contacto directo con los clientes. Son quienes mantienen las tiendas funcionando a diario y representan el rostro visible de la marca frente a millones de compradores.

Para muchas personas que trabajan en Walmart, este tipo de ayuda puede significar un verdadero alivio. Si una familia gasta unos $140 a la semana en alimentos, el descuento del 10% representa un ahorro de más de $550 al año. Esa diferencia puede usarse en transporte, servicios, medicinas o simplemente para vivir un poco más tranquilos.

La empresa, que emplea a más de 1.6 millones de personas en Estados Unidos, también compite con grandes cadenas como Target, Costco o Amazon. Mejorar las condiciones laborales es, además de un gesto hacia sus trabajadores, una estrategia clara para mantener su posición frente a la competencia.

Con esta ampliación del descuento, Walmart envía un mensaje contundente: escuchar a los empleados importa. Y responder con hechos concretos, no solo con palabras, marca la verdadera diferencia.