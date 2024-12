Es fa viral a les xarxes: El gosset que es prepara la maleta per anar de vacances

Les xarxes socials s'han omplert de tendresa amb el vídeo d'un cadell que, de manera molt divertida, col·labora amb el propietari a l'hora de preparar la maleta per a un viatge. A les imatges, el gosset, recull amb el musell diversos objectes, com joguines i roba i els col·loca acuradament a l'equipatge.

Aquest gest adorable ha captivat milers d'usuaris. Els nostres companys de quatre potes estan més que disposats a ser part de l'aventura, sempre que us brindem l'amor i l'atenció que mereixen.

Viatjar amb gossets

Viatjar amb gossos és una experiència enriquidora tant per a ells com per als amos, però també implica planificació i responsabilitat. Cada vegada més persones decideixen portar els seus companys peluts a les seves escapades, ja sigui per evitar separar-se'n o per gaudir junts de noves aventures.

Tot i això, fer-ho requereix tenir en compte múltiples factors per garantir el benestar de l'animal i un viatge sense contratemps. Un dels primers aspectes a considerar és el mitjà de transport.

Consells per viatjar amb el teu gosset

Si es viatja amb cotxe, és fonamental que el gos vagi segur, ja sigui en un transportí, amb un arnès de subjecció homologat o al maleter separat per una reixeta.

| Canva Pro

A més, és important fer parades cada dues o tres hores perquè l'animal es pugui estirar, hidratar i fer les seves necessitats. Si el viatge és amb avió, cal consultar amb l'aerolínia les normatives específiques. Algunes permeten que gossos petits viatgin a la cabina, mentre que altres ho hauran de fer al celler.

De turisme amb la teva mascota

L'elecció de la destinació també hi juga un paper crucial. Afortunadament, el turisme pet-friendly està en auge, i cada cop més hotels, apartaments i restaurants admeten mascotes.

Moltes ciutats i zones rurals disposen de parcs, platges i rutes de senderisme dissenyades per gaudir amb els gossos. Tot i això, és essencial investigar prèviament les normes locals, ja que algunes platges i espais públics tenen restriccions per a animals en determinades èpoques de l'any.

Tingues en compte això

La salut del gos és un altre punt clau. Abans d'emprendre el viatge, convé portar-lo al veterinari per assegurar-vos que està en bon estat de salut i que té totes les vacunes al dia.

Si es viatja a l'estranger, pot ser necessari un passaport per a mascotes i, en alguns casos, un microxip d'identificació. A més, és aconsellable portar una farmaciola bàsica amb productes com antisèptics, medicaments contra paràsits i, per descomptat, el número de contacte del veterinari.

L'equipatge

La preparació de l'equipatge del gos no s'ha de prendre lleugerament. A més de menjar suficient i aigua, és important portar les seves joguines preferides, una manta que li sigui familiar i el seu llit perquè se senti còmode en un entorn nou.

També cal incloure una corretja, un morrió (si és obligatori a la destinació) i bosses per recollir les seves necessitats.

Els beneficis de viatjar amb gossos

Viatjar amb gossos no sols enforteix l'enllaç entre ells i els seus amos, sinó que també pot ser una experiència divertida i educativa. Tot i això, és crucial recordar que no tots els gossos gaudeixen de la mateixa manera dels viatges.

| Getty Images Signature

Algunes races són més adaptables que altres i cada animal té el seu propi temperament. Si el gos mostra signes d'estrès o d'incomoditat, és millor reconsiderar els plans i cercar alternatives, com ara deixar-lo a cura d'un familiar o en una residència de confiança.