El missatge clar d'un gosset amb els coets de Nadal

per Mireia Puig

Els gossos tenen una sensibilitat auditiva notablement més aguda que els humans. Això els permet captar sons en un rang de freqüències més ampli i amb més intensitat.

No obstant això, aquesta capacitat, que resulta avantatjosa en molts contextos, es converteix en un factor de vulnerabilitat davant de sorolls forts i inesperats. Els coets i els focs artificials, típics de festivitats, protagonitzen el rerefons d'aquest missatge que s'ha viralitzat a X.

"De part del meu gosset..."

De cara a les festes de Nadal, els focs artificials són un dels elements que més es fan servir per festejar. Però els animals ho passen malament davant d'aquests estímuls. Per això, l'usuari de X, @muzeriqui, ha compartit una foto de la mascota, amb un missatge clar i senzill. "Aquest nadal fica't els teus coets al cul".

Aquests sons, acompanyats de llums i vibracions, solen desencadenar als gossos respostes de por i ansietat, atès que els perceben com a estímuls amenaçadors i impredictibles.

El perill dels focs artificials

Els focs artificials generen als gossos una combinació d'estrès i confusió. A diferència d'altres sorolls quotidians, els esclats dels coets no tenen un patró predictible, cosa que dificulta que els gossos s'hi adaptin.

A més, la intensitat del soroll pot ser aclaparadora, fins i tot en interiors, fent que l'entorn que normalment perceben com a segur es converteixi en una font d'angoixa.

Aquest estrès es manifesta en símptomes com tremolors, salivació excessiva, panteixos, lladrucs continus, intents desesperats d'amagar-se i fins i tot comportaments agressius. En casos més greus, alguns gossos arriben a autolesionar-se oa fugir descontroladament, cosa que incrementa el risc d'accidents i pèrdues.

Més enllà dels focs

L'exposició repetida a aquests estímuls pot tindre conseqüències físiques i emocionals significatives. La por extrema pot elevar els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès. Això afecta el sistema immunològic i causa trastorns digestius, pèrdua de gana i fins i tot problemes cardíacs en animals més vulnerables.

Per això, és crucial que els propietaris prenguin mesures per protegir les seves mascotes durant aquestes situacions. La creació dun refugi segur a casa és una estratègia eficaç per ajudar els gossos a enfrontar aquests esdeveniments.

Aquest espai ha d'estar allunyat de finestres i portes, preferiblement en un indret tranquil i amb poca il·luminació. Afegir elements familiars com el llit, les mantes i les joguines pot contribuir a la seva sensació de seguretat.

A més, utilitzar soroll blanc, música relaxant o la televisió pot emmascarar parcialment els sons dels focs artificials, reduint-ne l'impacte.

Una altra mesura important és mantenir la calma en tot moment. Els gossos són extremadament perceptius a les emocions dels seus amos, i una actitud tranquil·la i relaxada els pot transmetre confiança.

Consulteu amb un veterinari sobre l'ús de feromones, productes naturals calmants o medicació específica per reduir l'ansietat és una altra opció a considerar, especialment en casos de fòbies severes.

Les alternatives

També és fonamental que les comunitats siguin conscients dels efectes que els focs artificials tenen als animals. També que considerin alternatives més segures, com espectacles silenciosos, cada vegada més populars a diverses ciutats.

Aquest enfocament no només protegeix els animals, sinó que també beneficia persones amb sensibilitat al soroll, com nadons o gent gran.

Protegir els gossos dels focs artificials no és només una qüestió de cura individual, sinó un compromís col·lectiu per garantir el benestar d'aquests companys lleials.

Implementar mesures preventives i fomentar pràctiques respectuoses pot marcar la diferència en la qualitat de vida de les nostres mascotes.