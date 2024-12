Hisenda confirma una notícia als més grans de 65 anys

Hisenda ha llançat un avís crucial per a les persones més grans de 65 anys que planegen vendre un habitatge. L'agència tributària ha aclarit un aspecte clau que afecta aquest col·lectiu i ha desmuntat una creença errònia molt estesa. Molts pensen que la gent gran està exempta de pagar impostos en vendre una casa, però la realitat depèn de diversos factors.

La confusió principal sorgeix en distingir entre la venda d'un habitatge habitual i el d'una segona residència. En el cas de l'habitatge habitual, la normativa permet a les persones més grans de 65 anys quedar exemptes del pagament d'impostos sobre els guanys obtinguts per la venda. Aquest benefici només aplica si l'habitatge ha estat la residència principal durant almenys tres anys consecutius abans de la venda.

D'altra banda, si l'immoble en qüestió és una segona residència, els guanys generats per la venda estaran subjectes a tributació a l'IRPF. En aquests casos, Hisenda aplica un percentatge que depèn dels trams establerts pels guanys patrimonials. Aquest detall és essencial, ja que molts contribuents assumeixen erròniament que qualsevol propietat que venguin estarà lliure d'impostos.

Un altre punt que Hisenda ha emfatitzat és l'ús dels guanys obtinguts per la venda d'un habitatge habitual. Si es destina l'import total de la transacció a la compra d'un habitatge nou, es pot mantenir l'exempció fiscal. No obstant això, aquest benefici està limitat a casos específics, i els contribuents han de complir els terminis i els requisits establerts.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Diferències entre habitatge habitual i habitatge no habitual

Per a les persones grans que vulguin vendre un habitatge habitual i no adquirir-ne un altre, el tractament fiscal continua sent favorable. Aquesta exempció no està subjecta a condicions addicionals més enllà de l'edat i el temps de residència. Tot i això, Hisenda recomana realitzar els tràmits amb assessorament per evitar errors en la declaració de l'IRPF.

En el cas de la venda de segones residències, Hisenda també ha recordat que hi ha certes deduccions aplicables que poden reduir l'impacte fiscal. Aquestes inclouen despeses relacionades amb millores a l'immoble o els costos associats a la venda.

Aquest recordatori d'Hisenda és una crida a la precaució per als més grans de 65 anys. Encara que hi ha beneficis fiscals significatius per a aquest col·lectiu, és fonamental comprendre les diferències entre els tipus de propietats i les condicions específiques per evitar sancions o malentesos. Com sempre, es recomana consultar un assessor fiscal abans de fer operacions d'aquest tipus.