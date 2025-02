Vins catalans amb fins al 70 % de descompte en segona unitat: Només a Bonpreu

La tradició vinícola de Catalunya ofereix una enorme diversitat de sabors i aromes. Ara, Bonpreu posa a l'abast de tothom una selecció de vins catalans amb descomptes en la segona unitat de fins a un 70 %, cosa que permet als amants del bon beure gaudir de denominacions d'origen reconegudes, varietats de raïm singulars i preus molt competitius. A continuació, repassem les diferents referències que formen part d'aquesta promoció.

Tal com Raja (DO Terra Alta)

El celler elabora un blanc (possiblement amb Garnatxa Blanca) i un negre (amb Garnatxa o Samsó, segons la gamma). La primera ampolla se situa al voltant de 6,55 €, mentre que la segona unitat baixa a 2,00 €, quedant-se cadascuna en aproximadament 4,32 €.

La Terra Alta és coneguda per les seves Garnatxes, amb blancs de gran intensitat aromàtica i negres amb cos. Aquesta referència és ideal per a aquells que busquen vins frescos i equilibrats, perfectes per acompanyar tapes, arrossos o carns blanques.

Tres Priors (DO Conca de Barberà)

S'ofereixen versions en negre i en blanc. Sol tractar-se de varietats com Trepat, Macabeu o Parellada, típiques de la zona. La primera unitat ronda els 6,99 €, mentre que la segona queda en 2,10 €. La mitjana final és de 4,54 € per ampolla. La Conca de Barberà és una denominació amb una llarga tradició vitivinícola. Els seus vins combinen una acidesa moderada amb tocs afruitats, resultant molt versàtils a l'hora de maridar, especialment en aperitius i peixos.

Terra Càlida (DO Catalunya)

Disponible en vi negre, blanc i rosat, barrejant varietats típiques de la DO Catalunya, com Ull de Llebre, Macabeu o Garnatxa. La primera ampolla se situa en 4,99 €, amb la segona a 1,50 €, quedant cada una al voltant de 3,24 €. Es tracta de vins joves, fàcils de beure i amb matisos afruitats. Ideals per acompanyar menjars informals, barbacoes o moments de pica-pica.

Compta Gotes (DOQ Priorat)

Principalment Garnatxa i Carinyena (Samsó), les més habituals a la DOQ Priorat, encara que pot contenir altres raïms. La primera unitat es ven a uns 11,95 €, mentre que la segona baixa a 3,59 €, resultant en 7,77 € per ampolla en comprar-ne dues.

Per què destaca: El Priorat és una de les denominacions més prestigioses de Catalunya. Els sòls de pissarra (llicorella) i les condicions climàtiques confereixen als seus vins profunditat, intensitat i una gran capacitat d'envelliment. Compta Gotes és perfecte per acompanyar guisats i carns vermelles.

Masia Freye (DO Penedès)

Aquí trobem blanc (Xarel·lo, Chardonnay, Parellada, Muscat) o rosat i negre de raïms tradicionals del Penedès. La primera ampolla se situa en 8,19 €, amb la segona al 50 %, és a dir, 4,10 €, quedant-se a 6,14 € cada una aproximadament. El Penedès és bressol de vins frescos i aromàtics, sobretot blancs i escumosos. Masia Freye encarna l'essència mediterrània, amb matisos florals i afruitats que combinen a la perfecció amb plats de peix, arrossos i pastes.

Vent del Mar (DO Terra Alta, ecològic)

Elaborat a partir de Garnatxa (blanca o negra) o altres raïms autòctons, sempre amb certificació ecològica. La primera ampolla ronda els 6,35 €, mentre que la segona es queda en 3,18 €, resultant en 4,76 € de mitjana per unitat. A més de ser d'agricultura ecològica, aquests vins solen presentar un perfil molt fresc i equilibrat, amb notes cítriques en els blancs i fruits vermells en els negres. Resulten ideals per a aquells que busquen un consum més respectuós amb el medi ambient sense renunciar a la qualitat.

Una oportunitat limitada a Bonpreu

Si estàs pensant a renovar el teu celler o tastar noves referències de vins catalans, aquesta és una ocasió única: en adquirir dues ampolles d'una mateixa referència, la segona pot tenir un descompte de fins al 70 % (o del 50 % en alguns casos). La DO Terra Alta, la DO Conca de Barberà, la DO Catalunya, la DOQ Priorat o la DO Penedès ofereixen estils molt diferents, però sempre sota el paraigua de la qualitat i la tradició enològica de la regió.

Aquesta promoció, disponible per temps limitat a Bonpreu, acosta la passió pel vi català a un públic ampli. Ja siguis un amant experimentat o un curiós que vol iniciar-se, aquests descomptes conviden a destapar una ampolla de qualsevol DO i assaborir els aromes de la viticultura mediterrània a un preu immillorable.