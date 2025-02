El truc del Banco Santander per estalviar en la teva compra setmanal

Fer la compra pot convertir-se en un desafiament, sobretot si busques cuidar la butxaca i menjar de manera saludable. El Banco Santander ha llançat un consell per a aquells que volen estirar el seu pressupost setmanal sense renunciar a la qualitat. La clau resideix a planificar menús, triar productes de temporada i recolzar-se en tècniques com el batch cooking.

El primer és establir un menú setmanal per endavant. N'hi ha prou amb dedicar uns minuts a idear receptes simples i equilibrades, centrant-te en el que realment consumiràs al llarg dels pròxims dies. Així, evites compres innecessàries i redueixes el menjar que acabes llençant a final de setmana. A més, si el teu menú inclou productes de temporada i de proximitat, els costos poden baixar en anar en consonància amb l'oferta local.

| Banco Santander, Dima Valkov, XCatalunya

Una altra recomanació que assenyala el banc és la de portar sempre una llista tancada. Abans de sortir a fer la compra, anota exactament el que necessites per a cada recepta. Intentar no apartar-te d'aquest guió et farà més resistent a les temptacions que trobis a les prestatgeries: t'asseguraràs que cada article que poses al carretó compleix una funció concreta.

Què és el batch cooking?

El batch cooking es presenta com una solució ideal per estalviar temps i diners. Aquesta tècnica consisteix a cuinar en blocs, reservant un període de la setmana per preparar diversos àpats d'una sola vegada. Dividint aquests plats en tuppers, podràs tenir-los llestos per escalfar en moments de pressa, evitant despeses d'última hora en productes precuinats o delivery. A més, el batch cooking ajuda a aprofitar els ingredients al màxim, ja que pots reutilitzar o combinar restes d'un plat amb un altre.

Tot això al final es tradueix en un estalvi significatiu, tant econòmic com d'esforços. El Banco Santander, a través de la seva iniciativa, s'esforça a conscienciar que l'educació financera va més enllà del càlcul d'hipoteques o interessos: també abasta el dia a dia, com la gestió eficient de la despesa al súper. Amb passos senzills —un menú, una llista i un mètode de cuinar en sèrie—, el teu pressupost i la teva salut poden sortir guanyant sense complicacions.

| Banco Santander, Viktor Gladkov, XCatalunya

Són recomanacions que no totes funcionen: el banc no fa màgia

Per últim, és important recordar que les recomanacions de l'entitat no són receptes màgiques, sinó guies que ajuden a reduir despeses superflues i a planificar l'alimentació de manera responsable. Provar el “batch cooking”, apostar per productes frescos i locals, i no desviar-se del pla establert són bons fonaments perquè cada euro invertit en la compra setmanal rendeixi més. Aquesta fórmula guanyadora et permetrà no només menjar millor, sinó també mantenir a ratlla els desajustos en l'economia familiar.