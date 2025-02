Vinos catalanes con hasta el 70 % de descuento en segunda unidad: Solo en Bonpreu

La tradición vinícola de Catalunya ofrece una enorme diversidad de sabores y aromas. Ahora, Bonpreu pone al alcance de todos una selección de vinos catalanes con descuentos en la segunda unidad de hasta un 70 %, lo que permite a los amantes del buen beber disfrutar de denominaciones de origen reconocidas, variedades de uva singulares y precios muy competitivos. A continuación, repasamos las distintas referencias que forman parte de esta promoción.

Tal com Raja (DO Terra Alta)

La bodega elabora un blanco (posiblemente con Garnacha Blanca) y un tinto (con Garnacha o Samsó, según la gama). La primera botella se sitúa en torno a 6,55 €, mientras que la segunda unidad baja a 2,00 €, quedándose cada una en aproximadamente 4,32 €.

La Terra Alta es conocida por sus Garnachas, con blancos de gran intensidad aromática y tintos con cuerpo. Esta referencia es ideal para quienes buscan vinos frescos y equilibrados, perfectos para acompañar tapas, arroces o carnes blancas.

| BonpreuEsclat, Rido, XCatalunya

Tres Priors (DO Conca de Barberà)

Se ofrecen versiones en tinto y en blanco. Suele tratarse de variedades como Trepat, Macabeo o Parellada, típicas de la zona. La primera unidad ronda los 6,99 €, mientras que la segunda queda en 2,10 €. El promedio final es de 4,54 € por botella. La Conca de Barberà es una denominación con una larga tradición vitivinícola. Sus vinos combinan una acidez moderada con toques afrutados, resultando muy versátiles a la hora de maridar, especialmente en aperitivos y pescados.

Terra Càlida (DO Catalunya)

Disponible en vino tinto, blanco y rosado, mezclando variedades típicas de la DO Catalunya, como Tempranillo, Macabeo o Garnacha. La primera botella se sitúa en 4,99 €, con la segunda a 1,50 €, quedando cada una alrededor de 3,24 €. Se trata de vinos jóvenes, fáciles de beber y con matices frutales. Ideales para acompañar comidas informales, barbacoas o momentos de tapeo.

Compta Gotes (DOQ Priorat)

Principalmente Garnacha y Cariñena (Samsó), las más habituales en la DOQ Priorat, aunque puede contener otras uvas. La primera unidad se vende a unos 11,95 €, mientras que la segunda baja a 3,59 €, resultando en 7,77 € por botella al comprar dos.

Por qué destaca: El Priorat es una de las denominaciones más prestigiosas de Catalunya. Los suelos de pizarra (llicorella) y las condiciones climáticas confieren a sus vinos profundidad, intensidad y una gran capacidad de envejecimiento. Compta Gotes es perfecto para acompañar guisos y carnes rojas.

Masia Freye (DO Penedès)

Aquí encontramos blanco (Xarel·lo, Chardonnay, Parellada, Muscat) o rosado y tinto de uvas tradicionales del Penedès. La primera botella se sitúa en 8,19 €, con la segunda al 50 %, es decir, 4,10 €, quedándose a 6,14 € cada una aproximadamente. El Penedès es cuna de vinos frescos y aromáticos, sobre todo blancos y espumosos. Masia Freye encarna la esencia mediterránea, con matices florales y afrutados que combinan a la perfección con platos de pescado, arroces y pastas.

| Bonpreu

Vent del Mar (DO Terra Alta, ecológico)

Elaborado a partir de Garnacha (blanca o tinta) u otras uvas autóctonas, siempre con certificación ecológica. La primera botella ronda los 6,35 €, mientras que la segunda se queda en 3,18 €, resultando en 4,76 € de media por unidad. Además de ser de agricultura ecológica, estos vinos suelen presentar un perfil muy fresco y equilibrado, con notas cítricas en los blancos y frutos rojos en los tintos. Resultan ideales para quienes buscan un consumo más respetuoso con el medio ambiente sin renunciar a la calidad.

Una oportunidad limitada en Bonpreu

Si estás pensando en renovar tu bodega o probar nuevas referencias de vinos catalanes, esta es una ocasión única: al adquirir dos botellas de una misma referencia, la segunda puede tener un descuento de hasta el 70 % (o del 50 % en algunos casos). La DO Terra Alta, la DO Conca de Barberà, la DO Catalunya, la DOQ Priorat o la DO Penedès ofrecen estilos muy distintos, pero siempre bajo el paraguas de la calidad y la tradición enológica de la región.

Esta promoción, disponible por tiempo limitado en Bonpreu, acerca la pasión por el vino catalán a un público amplio. Ya seas un amante experimentado o un curioso que quiere iniciarse, estos descuentos invitan a descorchar una botella de cualquier DO y saborear los aromas de la viticultura mediterránea a un precio inmejorable.