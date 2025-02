Gran varietat d'embotits en 4x3 a Bonpreu i Esclat

per Pol Nadal

Per a aquells que gaudeixen d'omplir el rebost amb embotits de qualitat, Bonpreu i Esclat han llançat una oferta molt interessant que combina varietat i estalvi: durant un període promocional, tots els embotits Bonpreu en format tallat participen en un 4x3, és a dir, en comprar quatre unitats, es paga només per tres. Si, a més, el client opta per productes amb diferents preus, el descompte s'aplicarà sobre l'article de menor import, cosa que permet ajustar la despesa a diferents pressupostos i paladars.

Una àmplia gamma d'opcions per a tots els gustos

La selecció d'embotits dins d'aquestapromoció és força diversa. Abarca des de pernil cuit i gall dindi brasejat fins a xoriço, llonganissa, llom embotit o pernil serrà, passant per edicions ibèriques i varietats amb diferents graus de curació o condiments. Aquesta pluralitat facilita que cada persona trobi la seva opció preferida, ja sigui per omplir entrepans, preparar taules d'aperitius o complementar receptes tradicionals.

| BonpreuEsclat

Pernil cuit o gall dindi cuit. Perfectes per a aquells que busquen una alternativa més lleugera amb un sabor suau. Ideals per a entrepans, enrotllats amb formatge o fins i tot per afegir a amanides.

Xoriço i llonganissa. Dos clàssics de la gastronomia espanyola, amb sabors intensos i una curació equilibrada. Es gaudeixen sols, acompanyats de pa o en entrepans, i són imprescindibles en qualsevol picoteig.

Pernil serrà i llom embotit. Per als amants dels embotits més tradicionals i amb un toc de curació prolongada. La seva textura i sabor els fan protagonistes de taules i aperitius.

Varietats ibèriques. L'opció més gourmet, indicada per a aquells que aprecien matisos més complexos i una qualitat superior. Ideals per a ocasions especials o per delectar convidats exigents.

El funcionament de l'oferta 4x3

El mode d'aprofitar la promoció és molt senzill: n'hi ha prou amb seleccionar quatre referències diferents (o repetir-ne alguna si es prefereix) dins de la gamma d'embotits Bonpreu envasats. Un cop a caixa, es paga només l'import de tres d'ells, aplicant-se el descompte automàticament sobre el producte de menor preu. Això permet a cada comprador dissenyar la seva pròpia combinació en funció dels seus gustos, necessitats o pressupost.

Per exemple, algú que vulgui preparar una taula d'embotits per a un sopar amb amics podria triar un pernil cuit, una llonganissa, unes llesques de llom embotit i un pernil serrà ibèric. Si entre aquests articles un té un cost més baix, aquesta serà la unitat que Bonpreu i Esclat descomptin, oferint així un estalvi final considerable.

| XCatalunya, BonpreuEsclat

Avantatges i trucs per treure'n profit

Planificació de menjars. En comptar amb més unitats a la nevera, resulta més senzill organitzar esmorzars, berenars i sopars, sobretot si a casa conviuen diferents gustos i exigències. A més, els embotits tallats solen tenir una data de consum preferent àmplia, cosa que permet aprofitar-los al llarg de diverses setmanes.

Receptes versàtils. Aquests productes no només serveixen per a entrepans. Es poden incloure en pizzes casolanes, truites, quiches o plats de pasta, aportant sabor i textura. També són un gran recurs per preparar aperitius ràpids.

Control de la despesa. La promoció 4x3 és especialment útil si es trien embotits amb preus variats, ja que s'aplicarà l'oferta sobre el més econòmic, optimitzant així l'estalvi. D'aquesta manera, es poden combinar articles de cost mitjà amb algun caprici més premium, sense disparar el pressupost.

Qualitat i comoditat en un mateix pack

Bonpreu i Esclat consoliden, amb aquesta iniciativa, la seva aposta per satisfer les tendències de compra d'aquells que valoren la relació qualitat-preu, sense renunciar a un assortiment extens que cobreixi tots els gustos. Les safates d'embotits són molt pràctiques i estalvien temps a la cuina, ja que vénen tallades i envasades, mantenint la frescor fins al moment de consum.