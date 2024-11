La veritat darrere d'un tipus de pa que els experts no recomanen

El pa és un aliment bàsic en moltes cultures, especialment a Espanya, on acompanya la majoria dels àpats. No obstant això, no tots els pans són iguals en termes de qualitat i beneficis per a la salut.

Els pans que es venen en ultramarins, especialment els industrials i congelats, solen contenir conservants i additius que els fan menys recomanables per a una dieta saludable.

Conservants i additius al pa industrial

Els pans industrials estan dissenyats per tenir una vida útil perllongada, cosa que s'aconsegueix mitjançant l'addició de conservants i altres additius. Aquests ingredients, encara que permeten que el pa es mantingui fresc durant més temps, poden tenir efectes negatius en la salut si es consumeixen en excés.

A més, la presència d'aquests químics pot afectar el sabor i la textura del pa, tot allunyant-lo de les qualitats del pa artesanal tradicional.

Qualitat nutricional i processos d'elaboració

El procés d'elaboració del pa industrial sol ser més ràpid i menys curós que el pa artesanal. S'utilitzen farines refinades que no tenen la fibra i els nutrients presents a les farines integrals.

A més a més, la fermentació ràpida impedeix el desenvolupament de sabors complexos i pot resultar en un pa menys digestiu. D'altra banda, el pa congelat, que s'enforna parcialment i després es congela per a la seva distribució, pot perdre qualitat en termes de textura i sabor en ser reescalfat.

Opinions d'experts

Cristina, una fornera entrevistada per L'ESPANYOL, assenyala que "el pa industrial i el congelat que se sol vendre a les botigues d'alimentació porta més químics". A més, afegeix que aquest "és dels que més consumeixen".

Ella destaca que aquests pans contenen molts additius i conservants que no són bons per a la salut. A més, en estar cuinats amb tanta rapidesa, moltes vegades es queden crus, cosa que pot provocar molèsties digestives.

Alternatives més saludables

Per als que busquen opcions més saludables, és recomanable optar per pans elaborats de manera artesanal, preferiblement amb massa mare i farines integrals. La massa mare actua com un conservant natural i millora la digestibilitat del pa.

Les farines integrals aporten fibra, vitamines i minerals que es perden a les farines refinades. A més, aquests pans solen tenir un índex glucèmic més baix, cosa que ajuda a mantenir nivells estables de sucre en sang.

Sobre els pans que semblen bona opció

Tot i que el pa és un aliment tradicional i apreciat, és important ser conscients de les diferències entre les varietats disponibles al mercat. Els pans industrials i congelats, sovint carregats de conservants i additius, poden no ser l'opció més saludable.

Optar per pans artesanals, elaborats amb ingredients naturals i processos tradicionals, pot oferir beneficis tant en gust com en salut.