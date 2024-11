Perd un contracte amb Ametller Origen i fa un ERTO: Empresa catalana en risc

per Sergi Guillén

En temps d'incertesa econòmica, els ERTO han estat una eina clau perquè moltes empreses sobrevisquin. Aquest mecanisme permet a les companyies ajustar temporalment la plantilla mentre enfronten problemes de liquiditat.

Tot i això, la seva aplicació no està exempta de complicacions, especialment per als diferents negocis petits o en expansió, que solen patir més per recuperar-se després de l'aplicació d'aquest ERTO.

Quan una empresa perd un contracte important, la reducció d'ingressos pot obligar-la a prendre decisions dràstiques. Això inclou mesures com els ERTO, que busquen mantenir l'activitat mentre es reorganitzen. Aquest ha estat el cas de Las Muns, un conegut grup d'empanades argentines amb seu a Barcelona.

Un ERTE després de perdre Ametller Origen

Las Muns es va veure empesa a fer un ERTO entre maig i setembre després de perdre un contracte clau amb Ametller Origen. Aquesta empresa havia comercialitzat les empanades als supermercats d'Ametller durant anys, assegurant-se una àmplia distribució a Catalunya.

Tot i això, al començament d'aquest any, Ametller va decidir canviar la seva política de productes take away i va trencar l'acord. La ruptura va afectar greument Les Muns. L'empresa va quedar amb un gran estoc d'empanades i va enfrontar una caiguda de vendes molt important.

Tot i que inicialment els treballadors van quedar afectats, la companyia va aconseguir estabilitzar-se i recuperar tots els llocs de treball gràcies a un pla de reestructuració exitós. Segons declaracions, cap lloc de treball no es va perdre després de finalitzar l'ERTO.

Pla d'expansió malgrat les dificultats

Tot i aquest cop dur, Las Muns ha reprès el seu pla d'expansió. L'empresa segueix creixent amb obertures recents al Port Olímpic de Barcelona, Milà i Lisboa.

Amb una facturació anual prevista de 8,2 milions d'euros, ja compten amb 39 locals propis i 12 espais a El Corte Inglés. A més, la marca preveu obrir entre 10 i 15 nous locals a l'any, consolidant-se a Espanya i explorant mercats internacionals com els Estats Units.

El suport financer també ha estat clau per a aquest creixement. Recentment, Las Muns ha incorporat com a accionista Xavier Berneda i Martín, conegut per liderar la firma Munic. Aquesta aliança reforça la posició de l'empresa al mercat competitiu de l'alimentació.

El paper d'Ametller Origen

Ametller Origen, conegut pels seus supermercats de qualitat, ha canviat el seu enfocament cap a una oferta més diversificada i sostenible. Aquesta estratègia implica una selecció rigorosa de productes per garantir frescor i proximitat. El canvi en la política de take away va marcar el final de la col·laboració amb Las Muns.

Tot i que aquesta decisió va afectar Las Muns, Ametller Origen continua liderant el sector d'alimentació saludable a Catalunya. La seva capacitat per adaptar-se a les noves demandes del mercat assegura la seva posició com a referent en innovació i qualitat.