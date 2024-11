Un cadell de Golden retriever ho destrossa tot: Així intenta dissimular

per Antoni Mateu-Arrom

Les imatges parlen per si mateixes. Aquest petit entremaliat s'ha convertit en un fenomen a les xarxes socials després de protagonitzar una escena que barreja caos i tendresa a parts iguals.

Una habitació completament desordenada. Trossos de paper i altres objectes escampats per terra, i, en una cantonada, un cadell de Golden retriever amb una expressió que sembla dir: “Jo no he estat”.

Dissimula com pot

Al vídeo, podem observar l'abast de la seva “obra mestra”. Un parc tancat que hauria d'haver contingut el cadell ha quedat com a escenari d'una autèntica revolució.

Coixins destruïts, restes de peluixos i fins i tot el que sembla una caixa de menjar són només algunes de les víctimes d'aquest adorable destructor. El cadell apareix arraulit al costat d'unes bicicletes, envoltat pel desastre, com si intentés passar desapercebut després de la seva malifeta.

| Canva Pro

La personalitat dels Golden retriever

Aquest comportament, encara que sorprenent per als que no coneixen a fons els gossos, no resulta del tot inesperat en un cadell de Golden Retriever. Aquesta raça és coneguda per la seva energia, curiositat i necessitat constant d'explorar.

Durant els seus primers mesos de vida, els Golden solen ser particularment actius i necessiten joguines i estímuls per mantenir-se ocupats. Quan no els tenen o senten avorriment, poden buscar la seva diversió, com clarament ho ha fet aquest protagonista.

Els Golden retriever són una de les races més estimades del món. Originaris d'Escòcia, aquests gossos es van criar inicialment per ajudar a la caça, recollint aus aquàtiques. Amb el temps, la seva intel·ligència, amabilitat i caràcter juganer els van convertir en companys ideals per a les famílies. No obstant això, la seva naturalesa curiosa i el seu amor pel joc poden ser una arma de doble tall, especialment quan són cadells.

Relació amb els humans

La relació entre un Golden retriever i la seva família és, en general, excepcional. Són gossos extremadament lleials, afectuosos i disposats a complaure. Aquest enllaç tan especial pot ser la raó darrere de l'intent de “dissimulació” que mostra el cadell a les fotos.

Tot i que els gossos no experimenten la culpa de la mateixa manera que els humans, els Golden són experts a interpretar el llenguatge corporal i les emocions dels seus amos. Així, és possible que aquest cadell hagi percebut la sorpresa o l'enuig del seu humà i hagi optat per quedar-se quiet en una cantonada, mostrant una expressió que malbarata innocència.

| Canva Pro

Tot i el desastre, és difícil no somriure en veure com aquest petit intenta arreglar la situació amb el seu encant natural. Aquest és un recordatori que els cadells requereixen paciència, entrenament i molta supervisió. Amb el temps, i amb una bona educació, un Golden retriever deixarà enrere les seves entremaliadures per convertir-se en un gos obedient i equilibrat.

Un caos adorable

Encara que el desordre a les fotos pot semblar descoratjador, aquesta història és un exemple més de per què estimem les nostres mascotes. Les seves ocurrències i entremaliadures, encara que de vegades difícils de manejar, ens omplen de moments únics i records entranyables.

Aquest cadell, amb la barreja d'energia desbordant i mirada innocent, ha aconseguit robar-se el cor de les xarxes. Tenir un gos és una de les millors experiències que hi podem viure.