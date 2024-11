Un Santbernat fa tot el possible per no moure's: 'No, humà'

L'escena és tan divertida com tendra. Un nou vídeo s'ha viralitzat a les xarxes socials. De què es tracta?

D'una banda, un enorme Santbernat tombat a terra, completament immòbil. De l'altra, el seu amo, amb paciència i una barreja de resignació i afecte, intenta persuadir-lo perquè pugi al maleter del cotxe.

El caràcter dels Santbernat

Al vídeo es veu com el gos, amb la seva gran mida i la seva expressió plàcida, sembla estar dient clarament: "No, humà, avui no em moc". Darrere, un altre gos ja està còmodament instal·lat dins del vehicle, observant la situació com a espectador privilegiat d'aquest moment únic.

Els Sant Bernat són coneguts per la seva imponent mida i el seu caràcter entranyable. Aquesta raça es va fer famosa per la seva tasca com a gossos de rescat a muntanyes nevades, especialment per l'ajuda que brindaven a viatgers i muntanyencs perduts o atrapats al fred.

El nom de la raça prové del Gran Hospici de Sant Bernat, un pas muntanyós on els monjos criaven aquests gossos per ajudar a les seves missions humanitàries.

Tot i el seu passat heroic, els San Bernardos són també famosos per la seva personalitat tranquil·la i obstinada. Són gossos afectuosos, lleials i extremadament aferrats a les seves famílies humanes, però la seva grandària i força poden convertir situacions quotidianes en autèntics desafiaments.

| Canva Pro

El vídeo viral que retrata aquest exemplar reticent a moure's n'és un clar exemple. El seu caràcter afable però tossut el porta a quedar-se tirat a terra com si pesés una tona més del que ja marca la bàscula.

El propietari, per la seva banda, no perd la paciència. En lloc de forçar el gos, l'acaricia i intenta animar-lo suaument. Aquesta actitud reflecteix la relació especial que sestableix entre els San Bernardos i els seus propietaris.

Encara que aquests gossos siguin tossuts de vegades, el seu caràcter gentil i la seva predisposició a protegir els qui estimen els converteixen en una de les races més estimades i apreciades. Això sí, qualsevol propietari d'un Sant Bernat sap que bregar amb la seva tossuderia requereix tant humor com comprensió.

En termes físics, els San Bernardos poden pesar entre 60 i 100 quilos, cosa que els converteix en una de les races més grans del món. Aquesta mida, combinada amb el seu pelatge espès, pot fer que qualsevol activitat que impliqui moure's en dies càlids o després de llargues caminades se senti com un esforç monumental per a ells.

| Canva Pro

És possible que el gos del vídeo simplement estigués cansat. També, que associés el cotxe amb una cosa que no l'entusiasma gaire, com un viatge llarg o una visita al veterinari.

L'escena és un recordatori de com són d'especials els moments compartits amb les nostres mascotes, especialment quan mostren la seva personalitat única. Aquest Sant Bernat, amb la seva actitud ferma però adorable, ha aconseguit conquerir les xarxes socials i recordar-nos perquè els gossos són considerats els millors amics de l'ésser humà.

En la seva immobilitat, no hi ha resistència, sinó una manera peculiar de comunicar-se amb el seu amo: un gest que combina amor, confiança i una mica de caprici.