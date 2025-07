Unicaja i Bizum s'uneixen per oferir una cosa que volen tots els seus clients

La batalla per la captació i fidelització de clients es lliura en el terreny de la immediatesa i el valor afegit. Els bancs espanyols han comprès que les seves aplicacions mòbils ja no són un mer complement, sinó l'epicentre de la relació amb l'usuari.

En aquest escenari, eines com Bizum, que va néixer com una solució per a pagaments instantanis entre particulars, han evolucionat fins a convertir-se en un ecosistema complet i en un camp de batalla estratègic per a les entitats.

La simplicitat d'enviar diners només amb un número de telèfon ha calat fins ben endins en la societat, superant barreres generacionals i consolidant-se com el mètode de pagament preferit per milions. Aquest fenomen no ha passat desapercebut per a les cúpules directives dels bancs, que ara cerquen diferenciar la seva oferta i augmentar la vinculació dels clients a través d'aquesta plataforma.

Un nou incentiu per a l'operativa diària

En aquesta línia estratègica, Unicaja ha decidit moure fitxa amb una agressiva campanya dissenyada per potenciar l'ús de Bizum entre la seva base de clients. L'entitat ha llançat una promoció que busca recompensar la fidelitat i atreure nous usuaris al servei de pagaments mòbils. En concret, el banc sortejarà 20 premis de 200 euros cadascun entre aquells clients que s'hi inscriguin i utilitzin la plataforma. La campanya, que estarà vigent fins al pròxim 31 d'agost, té un mecanisme de participació molt senzill, eliminant barreres i fomentant una adopció massiva.

Per optar a un d'aquests premis, els clients s'han de registrar a la promoció a través de la Banca Digital d'Unicaja, sigui al web o a l'aplicació, o bé en una de les seves oficines físiques. Un cop inscrits, l'únic requisit és efectuar almenys una operació amb Bizum durant el període promocional. Això inclou no només l'enviament o la recepció de diners entre particulars, sinó també pagaments a comerços, donacions o traspassos a ONG, obrint un ampli ventall de possibilitats per participar-hi.

L'abonament del premi es realitzarà de forma directa al compte dels afortunats, un gest que reforça la comoditat i la immediatesa associades a la mateixa eina.

El finançament instantani arriba a Bizum

Més enllà de l'incentiu monetari, la proposta d'Unicaja amaga una funcionalitat de gran importància financer que respon a una de les tendències més potents del mercat: el "Buy Now, Pay Later" (BNPL) o "Compra Ara, Paga Després". El banc ofereix als seus clients la possibilitat de fraccionar els pagaments realitzats a través de Bizum, una característica que fins ara estava més associada a l'ús de targetes de crèdit. Aquest servei, anomenat 'Aplaza tu compra', permet als usuaris amb targeta de crèdit dividir en quotes de tres, sis, nou o fins a dotze mesos qualsevol operació superior a 60 euros.

La integració d'aquesta facilitat de pagament directament en les operacions de Bizum és un pas significatiu. Permet als clients gestionar les seves finances amb més flexibilitat des de la mateixa aplicació bancària.

El procés està dissenyat per ser intuïtiu: un cop feta la compra o el pagament, el moviment apareixerà al compte del client amb una etiqueta d'"ajornable". Des d'aquí, l'usuari pot seleccionar l'operació i triar el termini de finançament que millor s'adapti a les seves necessitats. Aquesta funcionalitat no només s'aplica a Bizum, sinó també a compres amb targeta i domiciliacions, unificant la gestió del crèdit al consum en un únic punt d'accés.

Amb aquesta mesura, Unicaja no només incentiva l'ús de Bizum, sinó que també el converteix en una porta d'entrada a productes de finançament, generant una relació més profunda i rendible amb el client.