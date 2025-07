Avís urgent del Banc Santander relacionat amb Bizum

En un entorn econòmic on la immediatesa digital ha redefinit completament les transaccions quotidianes, eines com Bizum s'han erigit com a protagonistes indiscutibles. L'era de l'efectiu sembla cedir terreny de manera accelerada davant la comoditat d'enviar diners amb un simple toc al mòbil. Aquesta plataforma, integrada en la pràctica totalitat de la banca espanyola, ha transformat els petits pagaments entre particulars, les contribucions a causes solidàries i les compres online, consolidant-se com un pilar de l'economia digital del dia a dia.

Tanmateix, aquest èxit sense precedents comporta una contrapartida ineludible: l'atenció d'actors malintencionats que cerquen explotar qualsevol escletxa de vulnerabilitat.

La popularitat de Bizum com a imant per al ciberfrau

El creixement exponencial de Bizum no ha passat desapercebut per als ciberdelinqüents. La seva facilitat d'ús, que és la seva gran virtut, pot convertir-se en una arma de doble tall si no s'utilitza amb la deguda cautela. Conscients d'aquesta realitat, entitats com el Banco Santander emeten constants recordatoris i alertes als seus clients, no per una fallada en el sistema, sinó com una crida a la prudència.

| XCatalunya, @santander_es

L'"avís urgent" no és tant una alarma sobre una nova fallada de seguretat, com un advertiment sobre la sofisticació creixent de les tècniques d'enginyeria social que cerquen enganyar l'usuari, l'esglaó més vulnerable de la cadena. La seguretat de la plataforma està avalada per la robustesa dels sistemes bancaris, però la decisió final d'autoritzar una operació recau sempre en el titular del compte.

El mètode de la sol·licitud inversa i altres estafes a vigilar

Una de les estafes més esteses i efectives és la coneguda com a "sol·licitud inversa". En lloc d'enviar diners, l'estafador envia una sol·licitud de cobrament, confiant que la víctima, per distracció o desconeixement, l'accepti pensant que està rebent un pagament. Aquest simple engany ha causat estralls, especialment en transaccions de compravenda de segona mà.

És crucial entendre el funcionament bàsic de l'aplicació: una operació d'enviament de diners mai requerirà una acció d'acceptació per part de qui els rep. Si reps una notificació per autoritzar amb la teva clau, significa que estàs a punt d'enviar diners, no de rebre'n.

| Viktor Gladkov, XCatalunya

Per mitigar els danys potencials, el sistema Bizum, de manera coordinada entre totes les entitats, estableix límits operatius. Per exemple, un usuari no pot rebre més de 60 operacions al mes ni un import acumulat superior a 2.000 euros en un sol dia. Encara que aquests límits puguin semblar una restricció, en realitat funcionen com un tallafoc que conté les pèrdues en cas que un compte sigui compromès o l'usuari sigui víctima d'un frau continuat.

La clau de signatura i altres barreres de protecció a l'App Santander

Davant aquestes amenaces, el Banco Santander i la resta d'entitats financeres han reforçat les mesures de seguretat directament a les seves aplicacions. El pas més important i que mai no s'ha de subestimar és la introducció de la clau de signatura.

Cada operació d'enviament de diners a través de Bizum des de l'App Santander exigeix aquesta contrasenya personal i intransferible, un segon factor d'autenticació que certifica que és el titular legítim qui ordena el moviment. Les autoritats i els bancs insisteixen: aquesta clau és tan secreta com la contrasenya d'accés a la banca online i mai no s'ha de compartir amb ningú, sota cap excusa.

A més, per a les operacions en comerços electrònics, s'ha implementat la "Clau Bizum", un codi únic de quatre dígits que funciona de manera similar al PIN d'una targeta de crèdit. Aquesta clau, que es genera des de la mateixa aplicació del banc, afegeix una capa extra de seguretat per a les compres online, separant les credencials dels pagaments entre particulars de les utilitzades en botigues virtuals.

La recomanació és clara: abans d'autoritzar qualsevol moviment, és imperatiu llegir amb atenció cada pantalla, verificar el concepte, l'import i, sobretot, la naturalesa de l'operació per assegurar que estem enviant diners i no acceptant una sol·licitud de cobrament fraudulenta.