Segona unitat al 70 %: L’oli d’oliva català verge extra a Bonpreu que agrada a tothom

per Xavi Martín

L'oli d'oliva verge extra és molt més que un simple ingredient a la cuina espanyola; és un pilar cultural, un símbol de la dieta mediterrània i, en els últims temps, l'epicentre de les converses sobre el cost de la cistella de la compra.

Els consumidors, cada cop més informats i exigents, s'han convertit en autèntics experts a l'hora de rastrejar oportunitats que els permeten continuar gaudint de l'"or líquid" sense desquadrar el pressupost familiar. En aquest context, les promocions intel·ligents han deixat de ser un simple reclam publicitari per esdevenir una eina essencial de consum.

Les fluctuacions en el preu de l'oli, marcades per collites irregulars i un mercat global complex, han fet que les estratègies d'estalvi prenguin una nova dimensió. Ja no es tracta només de buscar el preu més baix, sinó de trobar l'equilibri perfecte entre qualitat i cost.

| Bonpreu

Ofertes com el "segon article amb descompte" són especialment valorades, ja que permeten a les llars proveir-se d'un producte d'alta gamma a un preu sensiblement inferior, optimitzant cada euro invertit al rebost.

Oleaurum DO Siurana: Qualitat certificada en cada gota

Quan parlem d'un oli d'oliva verge extra (AOVE) amb Denominació d'Origen (DO), ens referim a un producte que garanteix no només la seva procedència geogràfica, sinó també uns estàndards de qualitat superiors. La DO Siurana, una de les més prestigioses de Catalunya, empara olis produïts principalment a partir de la varietat d'oliva Arbequina.

Aquest origen controlat assegura un producte final amb unes característiques organolèptiques excepcionals i una traçabilitat total des de l'olivera fins a l'ampolla.

L'oli OLEAURUM amb DO Siurana és un clar exponent d'aquesta excel·lència. Es caracteritza per un perfil sensorial molt apreciat pel gran públic, fet que explica que agradi a tothom de la seva fama. El seu gust és eminentment afruitat, amb notes que recorden la poma, l'ametlla verda i el tomàquet. A diferència d'altres olis més intensos i picants, la seva amargor és gairebé imperceptible i presenta un toc picant molt lleuger i agradable al final.

Aquesta suavitat el converteix en un oli extraordinàriament versàtil, ideal tant per al consum en cru com per realçar el gust de guisats i rostits sense emmascarar els ingredients principals.

Una oferta per no deixar escapar amb data límit

La promoció que ha captat l'atenció dels consumidors és tan senzilla com efectiva. Es tracta d'una oferta sobre l'oli OLEAURUM DO Siurana en la seva ampolla de 750 ml. Tanmateix, és fonamental actuar amb celeritat, ja que la promoció finalitza el proper 28 de juliol.

| BonpreuEsclat

Els detalls de l'oferta

Preu de la primera unitat: 11,89 €

Preu de la segona unitat: 3,57 €, gràcies a un descompte del 70 %.

En acollir-se a aquesta promoció, el cost total de dues ampolles ascendeix a 15,46 € Això situa el preu final per unitat en uns atractius 7,73 €. Aquesta xifra no només representa un estalvi considerable sobre el seu preu habitual, sinó que posiciona un AOVE de qualitat premium en una forquilla de preus sovint ocupada per olis de categories inferiors. És l'oportunitat perfecta perquè els amants de la bona taula puguin "fer rebost" abans que conclogui l'oferta.