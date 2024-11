Uns turistes la lien en una cafeteria anomenada 'Curros' en pensar-se que venen xurros

La presència cada cop més massificada de turistes a les ciutats principals d'Espanya suposa per a molts un gran problema. Més enllà dels més evidents, com ens passa a nosaltres quan visitem alguns països, la comunicació efectiva en un comerç s'augura complexa. Sobretot, si els nostres visitants no dominen l'espanyol i els seus costums socials o històrics.

Els que segur que s'han enfrontat en alguna ocasió a una situació han estat els treballadors de la cafeteria Curros, ubicada en ple cas antic de Sevilla. I és que el periodista i escriptor nascut a la capital andalusa Julio Muñoz Gijón, més conegut com El Rancio, ha publicat un divertit i peculiar vídeo a les seves xarxes socials. En ell es pot veure com en aquesta cafeteria hi han inclòs un cartell a la porta on expliquen que el local es diu xurro, però que no venen xurros.

Ho han fet en anglès, de manera que podem intuir que es dirigeixen als turistes els qui, de ben segur, hauran caigut alguna vegada en aquest parany del nom. "We don't have chrros; the name of the bussiness is Curros", pot llegir-se clarament. Així s'eviten que entre algun turista confús a preguntar si tenen xurros, enganyats per la semblança.

Negoci d'or

Xurros no, però el que sí que tenen en aquest local ubicat exactament al carrer Cruz Verde, número 3, de Sevilla és un cafè de qualitat i brioixeria irresistible. En únic punt negatiu és que sol estar força ple de gent, especialment en hores puntes, per la qual cosa cal tenir sort si volem trobar taules buides. Però la qualitat és indiscutible.

Un internauta va publicar una ressenya en què assegurava que "des de fa uns mesos, els veïns de la Fira compten amb un nou temple per esmorzars i berenars, o simplement per a un cafè i un aperitiu dolç en qualsevol moment, ja que l'establiment en qüestió obre les portes de manera ininterrompuda des del matí fins a la nit els set dies de la setmana”. A Google i en aquests portals de ressenyes, de fet, Curros té una gran puntuació general.

Els comentaris al vídeo publicat per El Rancio també són, en la seva àmplia majoria, força divertits de llegir; típic humor sevillà. “Que facin xurros, que els vendran com xurros”, feia broma un. I un altre afegia: “estan perdent una oportunitat de negoci”. Encara que en altres respostes també es pot intuir que als turistes no és als únics a qui els passa aquesta confusió, sinó també a algun local.