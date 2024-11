Els bancs s'avancen al Black Friday: què has de fer perquè et regalin diners

S'hi acosta el Black Friday i us volem explicar les ofertes dels principals bancs i caixes d'Espanya. De manera contrària al que es pugui pensar, hi ha excel·lents ofertes de les principals entitats bancàries. De vegades, es diu que aquestes empreses ofereixen productes amb poca rendibilitat. Avui en veurem alguns exemples. Vegem els bancs que regalen diners.

Compte Online del Banc Santander

Ofereix fins a 650€ bruts (526,5€ nets). Els clients han de domiciliar dos rebuts i una nòmina mínima de 600€ per obtenir-ne 300€. Addicionalment, poden rebre 100€ si la nòmina és de 2.500€ o més. 50€ per a funcionaris de Salut o Justícia o empleats de Mapfre. 100€ en contractar Planeta Assegurances Santander. I 100€ més per fer traspassos a fons d'inversió d'almenys 10.000€. La permanència és de 24 mesos i l'oferta és vàlida fins al 31 de març del 2025.

Compte Wefferent i Compte 360 de Cajamar

Ofereix fins a 500€ bruts (405€ nets). Per obtenir aquesta quantitat, cal domiciliar una nòmina de 4.000€ o superior. Així mateix, una nòmina entre 2.500€ i 3.000€ genera un benefici de 300€, i entre 1.200€ i 2.500€ permet obtenir 200€. La permanència és de 36 mesos i l'oferta està disponible fins al 31 de desembre del 2024.

Compte Sense, Compte Reial Madrid i Compte PlayStation d'Unicaja

Ofereix un màxim de 400€ nets. Els clients han de domiciliar una nòmina de 2.000€ o superior per rebre'n 400€, o de 800€ per obtenir 150€, i tenir una targeta de crèdit operativa. La permanència és de 24 mesos i l'oferta finalitza el 31 de gener del 2025.

| XCatalunya

Compte Nòmina Sense Comissions de BBVA

Ofereix 400€ bruts (324€ nets) en domiciliar una nòmina de 800€ i activar Bizum. La permanència és de 12 mesos i l'oferta acaba el 28 de novembre del 2024.

Compte Nòmina de Kutxabank

Freix 400€ en efectiu o 600€ en compres per a nòmines de 2.500€ o més, o bé 200€ en efectiu o 400€ en compres per a nòmines entre 800€ i 2.499€. La permanència és de 36 mesos amb un saldo mínim de 250€ i l'oferta està disponible fins al 31 de desembre del 2024.

Compte Clara d'ABANCA

Proporciona 370€ bruts (300€ nets) per a nòmines de 1.200€ o més, i 185€ per a nòmines de 800€. No obstant això, és condició utilitzar el servei de correspondència en línia i no realitzar operacions a l'oficina. La permanència és de 24 mesos i l'oferta expira el 31 de desembre del 2024.

Compte Més DB de Deutsche Bank

Ofereix 360€ bruts (291,6€ nets) per domiciliar una nòmina de 2.000€ o superior, sense requerir permanència. L'oferta és vàlida fins al 30 de novembre del 2024.

Compte imagin d'imagin

Ofereix 250€ en efectiu o 150€ per a nòmines de com a mínim 1.500€, i la promoció és vàlida de forma indefinida, amb una permanència de 48 mesos.

Compte Nòmina de Caixabank

Ofereix 250€ o 150€ en efectiu, depenent de si la nòmina és de 1.500€ o 900€, respectivament, a més de domiciliar tres rebuts i fer tres compres trimestrals amb targeta. La permanència és de 48 mesos i l'oferta és vàlida fins al 31 de desembre del 2024.

Compte Online Sabadell de Banc Sabadell

Ofereix 300€ bruts (243€ nets) per domiciliar una nòmina de 1.000€ i activar Bizum a l'entitat. És necessària la permanència de 12 mesos i una oferta vàlida fins al 30 de novembre de 2024.

Compte Nòmina d'Openbank

Ofereix 250€ bruts (202,5€ nets) per als que domiciliïn una nòmina d'almenys 900€, amb una permanència de 12 mesos. La promoció és vàlida fins al 31 de desembre del 2024.