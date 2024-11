Unos turistas la lían en una tienda llamada 'Curros' al pensarse que venden churros

La cada vez más masificada presencia de turistas en las ciudades principales de España supone para muchos un gran problema. Más allá de los más evidentes, igual que nos ocurre a nosotros cuando visitamos algunos países, la comunicación efectiva en un comercio se augura compleja. Sobre todo, si nuestros visitantes no dominan el español y sus costumbres sociales o históricas.

Quienes seguro que se han enfrentado en alguna ocasión a una situación de estas han sido los trabajadores de la cafetería Curros, ubicada en pleno caso antiguo de Sevilla. Y es que el periodista y escritor nacido en la capital andaluza Julio Muñoz Gijón, más conocido como El Rancio, ha publicado un divertido y peculiar vídeo en sus redes sociales. En él puede verse como en esta cafetería han incluido un cartel en la puerta en la que explican que el local se llama churro, pero que no venden churros.

Lo han hecho en inglés, con lo que podemos intuir que se dirigen a los turistas quienes, de buen seguro, habrán caído en alguna ocasión en esta trampa del nombre. "We don't have churros; the name of the bussiness is Curros", puede leerse claramente. De esta forma se evitan que entre algún turista confuso a preguntar si tienen churros, engañados por la semejanza.

Negocio de oro

Churros no, pero lo que sí que tienen en este local ubicado exactamente en la calle Cruz Verde, número 3, de Sevilla es un café de calidad y bollería irresistible. En único punto negativo es que suele estar bastante lleno de gente, especialmente en horas puntas, por lo que hay que tener suerte si queremos encontrar mesas vacías. Pero la calidad es indiscutible.

Un internauta publicó una reseña en la que aseguraba que "desde hace unos meses, los vecinos de la Feria cuentan con un nuevo templo para desayunos y meriendas, o simplemente para un café y un tentempié dulce en cualquier momento, ya que el establecimiento en cuestión abre sus puertas de manera ininterrumpida desde la mañana hasta la noche los siete días de la semana". En Google y en estos portales de reseñas, de hecho, Curros tiene una gran puntuación general.

Los comentarios al vídeo publicado por El Rancio también son, en su amplia mayoría, bastante divertidos de leer; típico humor sevillano. “Que hagan churros, que los venderán como churros”, bromeaba uno. Y otro añadía: "están perdiendo una oportunidad de negocio". Aunque en otras respuestas también puede intuirse que a los turistas no es a los únicos a los que les ocurre esta confusión, sino también a algún que otro local.