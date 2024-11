La truita de patates que triomfa: Dos ingredients que la fan pujar de nivell

per Antoni Mateu-Arrom

La truita de patates és una de les grans menges de la gastronomia espanyola. A Catalunya gaudeix d'una àmplia presència i de bona reputació. I fins i tot, hi ha llocs on aquesta es pot millorar amb ingredients molt típics del país.

De què t'imagines una truita de patata ideal? Més enllà dels ingredients bàsics, hi ha combinacions que poden quedar sorprenentment bé. Un dels embotits estrella catalans és, valgui la redundància, la botifarra. Dins aquesta família hi ha diversos tipus. I precisament, n'és un, els que protagonitza el “glow-up” de la recepta que portem avui.

La truita que triomfa

Ha estat l'usuari de X, Bodega Montferry, que ha compartit la deliciosa recepta de la truita que preparen a l'establiment --que porta el mateix nom del compte--.

En aquest cas ens presenten una truita amb patates i ceba. Però que, a més, està farcida de formatge blau i bull blanc, una de les botifarres més populars de Catalunya.

Com cuinar una truita de patates amb ceba

La truita de patates amb ceba és un dels grans emblemes de la cuina espanyola. Tot i que cada persona té el seu punt favorit –al punt, ben quallada o poc feta–, la veritat és que totes les variants tenen el seu encant. A continuació, expliquem com preparar cada versió, i per què és segur gaudir de la truita poc feta sempre que se segueixin algunes pautes bàsiques.

Per preparar una bona truita de patates amb ceba, comença pelant i tallant les patates a rodanxes fines. Pela i pica la ceba a la juliana. Escalfa una bona quantitat d'oli d'oliva en una paella i cuina tots dos ingredients a foc mitjà fins que estiguin tendres i lleugerament daurats. Escorre'ls bé i reserva'ls en un bol.

En un altre recipient, bat els ous amb una mica de sal. Per a una truita més sucosa, utilitza menys ous en proporció a les patates. Incorpora les patates i la ceba a l'ou batut, barrejant-ho tot bé perquè s'impregni.

| Canva Pro

Al punt, quallada i poc feta

Escalfeu una paella antiadherent amb unes gotes d'oli. Aboca la barreja i cuina a foc mitjà durant 2-3 minuts. Dóna la volta amb l´ajuda d´un plat i cuina per l´altra banda. El resultat serà una truita ferma per fora i lleugerament cremosa al seu interior.

Si prefereixes una textura més ferma, cuina la truita a foc baix durant més temps, assegurant-te que la calor penetra a l'interior. Cada costat necessitarà uns 5-6 minuts.

Per als que estimen la truita cremosa i gairebé líquida al centre, n'hi haurà prou de cuinar-la 1-2 minuts per cada costat a foc mitjà-alt. Aquest mètode realça el sabor i la suavitat del plat.

| Canva Pro

Consum segur de truita poc feta

La principal por en consumir truita poc feta és el risc de salmonel·la, present en ous contaminats. Tot i això, si es cuinen adequadament, és segur gaudir-ne. El virus de la salmonel·la es destrueix a 70 °C en pocs minuts. En cuinar la truita, fins i tot poc feta, s'assoleixen temperatures superiors a aquest llindar, garantint-ne la seguretat.

Per a més tranquil·litat, utilitza ous frescos i de qualitat, conservats en fred i sense fissures. En trencar-los, verifica que no tinguin mala olor. Aquestes cures, juntament amb una cocció breu però efectiva, us permetran gaudir d'una deliciosa truita poc feta sense riscos.