El truc definitiu del cuiner Jordi Àvila per netejar el microones

El cuiner Jordi Àvila ha revelat al programa Tot es mou de TV3 un mètode infal·lible per netejar el microones sense esforç i, a més, allargant la vida útil de l'electrodomèstic. La seva explicació no només ha servit per deixar aquest aparell lluent, sinó també per conscienciar sobre un element que gairebé ningú coneix i que resulta crucial per a la seguretat: la placa mica.

Àvila va començar mostrant un microones habitual en qualsevol oficina, el típic que tots fem servir per escalfar el tupper de casa. Encara que a simple vista semblava net, el xef no va trigar a assenyalar la importància de netejar l'interior després de cada ús, una cosa que gairebé ningú fa. “Una passada amb el drap i ben sec”, va recomanar com a rutina bàsica. Però el més revelador va venir després.

| Canva

“La gent no sap que el microones té una placa molt important anomenada placa mica, que protegeix el magnetró, la part de l'aparell que emet les ones”, va explicar Àvila. Si aquesta placa s'embruta —amb restes de macarrons, salses o altres aliments enganxats— pot generar espurnes i fins i tot cremar-se. “Una espurna aquí dins pot danyar el microones sencer”, va advertir. Segons Àvila, aquesta placa es pot canviar fàcilment i a molt baix cost, sense necessitat de tècnic si ja no es té garantia. “Ningú ho fa, ningú sap ni que existeix, però cal mantenir-la neta”, va insistir.

El truc definitiu

Després d'aquesta classe magistral sobre seguretat, el xef es va ficar de ple en el seu “truc definitiu” per a una neteja eficaç i econòmica del microones. Què necessitem? Molt pocs ingredients, tots a l'abast de qualsevol cuina: aigua, mitja llimona usat, bicarbonat, una gota de sabó neutre per a plats i, l'element estrella, vinagre de neteja. “No el vinagre d'amanida, que no serveix”, va aclarir.

En un bol apte per a microones, es barregen tots aquests ingredients. A més, Àvila suggereix aprofitar per posar al microones un drap que faci mala olor. “Aquesta baieta que no ens atrevim a posar a la rentadora, al microones amb el bol. La deixarem com nova”, va dir entre rialles. A continuació, es programa el microones a màxima potència durant tres minuts. El líquid començarà a bullir i generarà vapor, impregnant totes les parets internes, inclosa la famosa placa mica.

El xef va recomanar deixar reposar el microones tancat durant cinc minuts després del bull perquè el vapor actuï. Després, amb una simple passada del drap humit, “sense fregar, sense fer servir fregalls agressius”, es retira tota la brutícia acumulada. “Ni fregall verd de cuina, ni res abrasiu”, va recalcar. El resultat: un microones net, sense olors i, a més, una baieta desinfectada llesta per tornar a fer servir.

Aquest mètode té diversos avantatges: és ràpid, no requereix esforç, utilitza productes naturals o neutres i evita danyar les peces internes del microones. Però el més important, segons Àvila, és que “fem dues tasques en una: netegem el microones i desinfectem la baieta”.

El consell final del cuiner va ser clar: si després d'aplicar aquest truc observem que la placa mica està fosca o presenta signes de cremada, és moment de canviar-la. “Forma part de la seguretat de l'aparell. Si no la cuidem, ens podem quedar sense microones”, va concloure.