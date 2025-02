Avís urgent del Banc Santander als seus clients: 'Has rebut...'?

per Pol Nadal

Les estafes per internet i a través dels dispositius electrònics no han parat de créixer en els últims anys. La principal raó és l'augment en l'ús de les tecnologies i la rapidesa a l'hora d'acceptar els contractes. Molts usuaris no estan atents i accepten condicions sense adonar-se que poden traduir-se en fatals conseqüències.

El Banc Santander ha llançat una alerta dirigida als seus clients, advertint d'un possible frau a través de trucades o missatges SMS que aparenten procedir de l'entitat. En un tuit recent, la companyia denuncia la tècnica de “spoofing”, per la qual els ciberdelinqüents envien comunicacions que notifiquen un fals inici de sessió en el compte bancari. L'objectiu és sembrar la por i persuadir l'usuari perquè comparteixi les seves claus o realitzi transferències amb l'excusa de “verificar” la seva identitat.

El compte oficial del Banc Santander explica que mai sol·licitarà claus personals ni demanarà realitzar moviments de diners per confirmar la validesa d'un compte. Si algú rep aquest tipus de missatge, ha d'extremar les precaucions i, en cap cas, proporcionar les seves credencials.

Segons la publicació, el millor és posar-se en contacte immediatament amb el banc pels canals oficials, ja sigui a través de l'aplicació, del número d'atenció al client o de la mateixa web corporativa.

SMS maliciós, no piquis

El tuit va acompanyat d'una imatge en la qual se simula un SMS maliciós, avisant el client que s'ha iniciat sessió des d'un dispositiu desconegut. Aquesta imatge, juntament amb l'advertència “Alerta Spoofing! No piquis!”, mostra la suposada pantalla de notificació, on s'insta a clicar en un enllaç sospitós. El banc recalca que la pràctica recomanada és ignorar el missatge, no tocar l'enllaç i, sobretot, notificar a l'entitat perquè aquesta pugui investigar i protegir millor els seus usuaris.

En el món actual, els intents de frau digital s'han tornat més freqüents i sofisticats. Per això, Santander recomana a tots els seus clients que revisin amb calma qualsevol avís o trucada que pugui semblar estrany.

Els bancs recomanen comunicar-ho de seguida

Mantenir una comunicació fluida amb el banc i corroborar directament la informació són claus per frenar els estafadors, que busquen aprofitar moments de confusió o urgència. Aquest avís urgent, per tant, crida a la precaució i reforça la importància de verificar sempre l'autenticitat dels missatges abans d'actuar.