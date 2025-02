El truco del Banco Santander para ahorrar en tu compra semanal

Hacer la compra puede convertirse en un desafío, sobre todo si buscas cuidar el bolsillo y comer de forma saludable. El Banco Santander ha lanzado un consejo para aquellos que quieren estirar su presupuesto semanal sin renunciar a la calidad. La clave reside en planificar menús, elegir productos de temporada y apoyarse en técnicas como el batch cooking.

Lo primero es establecer un menú semanal de antemano. Basta con dedicar unos minutos a idear recetas simples y equilibradas, centrándote en lo que realmente consumirás a lo largo de los próximos días. Así, evitas compras innecesarias y reduces la comida que terminas desechando a fin de semana. Además, si tu menú incluye productos de temporada y de proximidad, los costes pueden bajar al ir en consonancia con la oferta local.

| Banco Santander, Dima Valkov, XCatalunya

Otra recomendación que señala el banco es la de llevar siempre una lista cerrada. Antes de salir a por la compra, anota exactamente lo que necesitas para cada receta. Intentar no apartarte de ese guion te hará más resistente a las tentaciones que encuentres en las estanterías: te asegurarás de que cada artículo que metes en el carrito cumple una función concreta.

¿Qué es el bacth cooking?

El batch cooking se presenta como una solución ideal para ahorrar tiempo y dinero. Esta técnica consiste en cocinar en bloques, reservando un periodo de la semana para preparar varias comidas de una sola vez. Dividiendo esos platos en tuppers, podrás tenerlos listos para calentar en momentos de prisa, evitando gastos de última hora en productos precocinados o delivery. Además, el batch cooking ayuda a aprovechar los ingredientes al máximo, ya que puedes reutilizar o combinar restos de un plato con otro.

Todo ello al final se traduce en un ahorro significativo, tanto económico como de esfuerzos. El Banco Santander, a través de su iniciativa, se esfuerza en concienciar de que la educación financiera va más allá del cálculo de hipotecas o intereses: también abarca el día a día, como la gestión eficiente del gasto en el súper. Con pasos sencillos —un menú, una lista y un método de cocinar en serie—, tu presupuesto y tu salud pueden salir ganando sin complicaciones.

| Banco Santander, Viktor Gladkov, XCatalunya

Son recomendaciones que no todas funcionan: el banco no hace magia

Por último, es importante recordar que las recomendaciones de la entidad no son recetas mágicas, sino guías que ayudan a reducir gastos superfluos y a planificar la alimentación de manera responsable. Probar el “batch cooking”, apostar por productos frescos y locales, y no desviarse del plan establecido son buenos cimientos para que cada euro invertido en la compra semanal rinda más. Esta fórmula ganadora te permitirá no solo comer mejor, sino también mantener a raya los desajustes en la economía familiar.