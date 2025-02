Lot estalvi de 3 iogurts diferents a Bonpreu i Esclat fins al 17 de febrer

En moltes ocasions, la cerca de varietat en productes làctics es converteix en un repte, sobretot quan volem equilibrar sabors i necessitats nutricionals en el dia a dia. Per a aquells que desitgin comptar amb diverses opcions sense gastar de més, Bonpreu i Esclat presenten un lot estalvi que inclou tres varietats de iogurts Danone a un preu molt interessant: de 4,79 € baixa a 2,99 €, amb vigència fins al pròxim 17 de febrer.

Tres referències imprescindibles

Iogurt grec natural Danone (4 x 110 g). Aquesta versió de iogurt destaca per la seva consistència cremosa i el seu sabor suau. Un clàssic imprescindible per a aquells que gaudeixen d'esmorzars o berenars amb un toc de textura densa, perfecte per combinar amb fruites, cereals o mel. A més, la seva aportació de proteïnes i el seu baix contingut en sucres el fan un aliat en dietes equilibrades.

| BonpreuEsclat

Activia cremós llima-llimona Danone (4 x 115 g). El segon pilar d'aquest pack és Activia de llima-llimona, que combina un sabor cítric amb l'inconfusible toc cremós característic d'Activia. Amb els seus ferments naturals, ajuda a mantenir un equilibri en la flora intestinal i aporta un aire refrescant a qualsevol moment del dia. Ideal per a aquells que desitgin variar del clàssic iogurt de vainilla o de fruites vermelles, aquest sabor llima-llimona afegeix un punt de novetat a la rutina.

Danonino de maduixa Danone (6 x 50 g). Pensat especialment per als més petits de la casa, Danonino és unes postres làcties que es distingeix pel seu format individual i el seu sabor dolç a maduixa. Encara que sigui un producte associat a la infància, molts adults el consumeixen també per la seva conveniència i la seva mida reduïda, perfecte per portar. El seu contingut de calci i la seva textura suau el fan un refrigeri ràpid i senzill d'encaixar en el dia a dia.

Una oferta difícil de resistir

El preu habitual dels tres productes junts arriba als 4,79 €, però gràcies al lot estalvi de Bonpreu i Esclat, és possible emportar-se'ls a casa per 2,99 €. Un descompte de gairebé 2 euros que, en la pràctica, es tradueix en l'oportunitat d'omplir la nevera amb 14 unitats de iogurt i postres diferents (4 grecs, 4 Activia i 6 Danonino). Aquesta promoció està disponible fins al 17 de febrer, cosa que permet planificar la compra amb temps suficient per a aquells que gaudeixin d'organitzar la seva cistella de la compra setmana a setmana.

Importància de consumir aquests productes.

A més de gaudir aquests làctics convé recordar la seva versatilitat a la cuina. El Iogurt grec pot servir com a base per a salses fresques, barrejat amb espècies o herbes aromàtiques. L'Activia llima-llimona, amb el seu toc cítric, encaixa bé en preparacions de rebosteria, com bescuits o magdalenes, aportant una nota de frescor. El Danonino de maduixa és una opció pràctica per portar a la motxilla, ja sigui per a l'esbarjo dels nens o per a un moment de pausa a la feina.