El truc per evitar que el pa engreixi tant

El pa és un dels aliments més consumits a la nostra dieta diària, i encara que molts el consideren un producte bàsic i saludable, té una mala reputació per la seva aportació calòrica. Sovint, les persones que desitgen perdre pes tendeixen a eliminar el pa dels àpats per evitar guanyar quilos de més. Tot i això, hi ha mètodes per reduir l'impacte calòric del pa sense haver de renunciar al seu deliciós sabor i textura.

Congelar i torrar el pa: el secret per reduir les calories

La clau perquè el pa engreixi menys radica en el procés de congelar-lo i després torrar-lo abans de consumir-lo. Aquest mètode no només ajuda a reduir-ne l'índex glucèmic, sinó que també disminueix la quantitat de calories disponibles per a l'organisme, i arriba a reduir fins a un 10% de les calories absorbides. Quan el pa es congela, es produeix una modificació als midons que conté, transformant-los en midons resistents. Aquests midons resistents són menys digeribles, cosa que significa que el cos no els converteix tan fàcilment en sucre, cosa que contribueix a disminuir la quantitat de calories que finalment s'absorbeixen.

El procés és molt senzill: només cal congelar el pa i, abans de consumir-lo, escalfar-lo a la torradora durant aproximadament 3-5 minuts o fins que estigui daurat. D'aquesta manera, el pa es torna menys propens a elevar els nivells de glucosa a la sang, la qual cosa resulta beneficiós per als que volen controlar el seu pes o fins i tot prevenir pics de sucre, cosa molt important per a persones amb problemes de diabetis o resistència a la insulina.

Per què el pa torrat té menys calories?

El secret darrere de la reducció de calories és el tipus de midó que conté el pa. Els midons resistents no són digerits per complet a l'intestí prim, sinó que passen a l'intestí gruixut, on actuen de forma similar a la fibra alimentària, contribuint a millorar la salut metabòlica. Aquest procés no només implica que el pa torrat aporti menys calories, sinó que també pot ajudar a millorar la salut intestinal, afavorint la flora bacteriana i contribuint al bon funcionament del sistema digestiu.

| lucas mendes

En contrast, el pa fresc, sense congelar ni torrar, té un major índex glucèmic i es digereix més ràpidament, la qual cosa provoca un augment considerable en els nivells de sucre en sang i, per tant, més probabilitat d'acumular greix. Torrar el pa després d'haver-lo congelat fa que sigui més fàcil de pair i menys perjudicial per als que volen mantenir el seu pes sota control.

Altres beneficis sobre congelar i torrar el pa

A més de reduir les calories del pa, el truc de congelar-lo i torrar-lo té altres beneficis interessants. En fer-ho, es prolonga la vida útil del pa, permetent conservar-lo durant setmanes al congelador sense que es posi dur o florit. Aquest és un aspecte important, ja que el malbaratament d'aliments és un problema creixent a nivell mundial, i aquest simple mètode pot contribuir a reduir-lo.

Un altre aspecte a tenir en compte és que torrar el pa li dóna una textura cruixent i un sabor més intens, cosa que el converteix en un acompanyament perfecte per a una gran varietat d'aliments. Des de torrades amb alvocat fins a una bona llesca amb oli d'oliva i tomàquet, el pa torrat és versàtil i fàcil de combinar a qualsevol àpat del dia, aportant sabor sense la preocupació de les calories extra.

| vikif

Un truc molt útil

Tot i que el pa té una mala reputació quan es tracta de dietes i pèrdua de pes, el truc de congelar-lo i torrar-lo abans de consumir-lo és una manera senzilla de gaudir d'aquest aliment sense tantes preocupacions per les calories. Reduir l'índex glucèmic del pa i fer que la seva aportació calòrica sigui menor és possible sense perdre el deliciós sabor ni eliminar-lo de la teva dieta.

El pa no ha de ser un enemic de la dieta. Amb tècniques com aquesta podem continuar gaudint d'un dels aliments més tradicionals i deliciosos mentre cuidem la nostra salut i el nostre pes. Així que la propera vegada que tinguis pa a casa, prova a congelar-lo i torrar-lo, i veuràs com pots seguir gaudint-lo sense remordiments.