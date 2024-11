Tens pollastre a la nevera? La recepta amb què quedaràs bé

El pollastre al forn és una de les receptes més versàtils i apreciades a qualsevol cuina. La seva preparació senzilla i el resultat deliciós el converteixen en una opció perfecta per a un àpat familiar o per sorprendre els teus convidats. Aquesta recepta fàcil de pollastre al forn amb herbes aromàtiques no només ressalta els sabors naturals del pollastre, sinó que també incorpora una barreja d'herbes que aporten una aroma irresistible i un sabor únic.

Ingredients frescos i de qualitat

Per aconseguir un pollastre al forn sucós i ple de sabor, és fonamental seleccionar ingredients frescos i d'alta qualitat. Necessitaràs un pollastre sencer net, preferiblement de corral, que garanteix una carn més tendra i saborosa. A més, assegura't de tenir a mà herbes fresques com romaní, farigola i orenga, que són essencials per realçar el sabor del pollastre. Altres ingredients clau inclouen all fresc, llimona, oli d'oliva verge extra, sal marina i pebre negre acabat de moldre. Aquests elements no només aporten sabor, sinó que també ajuden a mantenir la humitat del pollastre durant el fornejat.

Preparació senzilla i pas a pas

Comença preescalfant el forn a 200 °C. Mentre el forn s'escalfa, prepara el pollastre. Renteu el pollastre per dins i per fora sota aigua freda i assequeu-lo amb tovalloles de paper per assegurar una pell cruixent. Després, frega el pollastre amb oli d'oliva, assegurant-te de cobrir tota la superfície. Això no només ajuda que la pell es dauri de manera uniforme, sinó que també hi afegeix una capa extra de sabor.

A continuació, assaona generosament el pollastre amb sal i pebre negre, tant per dins com per fora. Insereix a la cavitat del pollastre unes dents d'all picades i unes rodanxes de llimona. Aquests ingredients no només aromatitzen la carn des de l'interior, sinó que també ajuden a mantenir-la sucosa.

En un petit recipient barreja les herbes fresques picades amb una mica més d'oli d'oliva. Frega aquesta barreja sobre tota la superfície del pollastre, prestant especial atenció a les àrees on la pell està més gruixuda, com el pit i les cames. Aquest toc d'herbes aromàtiques infonirà la carn amb sabors profunds i deliciosos.

Col·loca el pollastre en una safata de forn, assegurant-te que el pit quedi cap amunt per aconseguir una cocció uniforme. Introdueix la safata al forn preescalfat i deixa que el pollastre s'enforni durant aproximadament 1 hora i 20 minuts, o fins que la pell estigui daurada i cruixent, i els sucs surtin clars en punxar la part més gruixuda de la cuixa.

Barreja i repòs

Quan el pollastre estigui completament cuit, retira'l del forn i deixa'l reposar durant uns 10-15 minuts abans de tallar-lo. Aquest repòs permet que els sucs es redistribueixin per tota la carn, assegurant que cada mossegada sigui sucós i ple de sabor. Mentre el pollastre descansa, pots aprofitar per preparar una guarnició senzilla com patates o una amanida fresca, complementant perfectament el teu plat principal.