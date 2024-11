Arriben a Ametller Origen productes tardorencs perfectes si t'agraden els bolets

L'arribada de la tardor comporta una de les delícies gastronòmiques més esperades de la temporada: els bolets.A Ametller Origen, un dels punts de referència per a productes frescos i de proximitat a Catalunya, ja estan disponibles dues varietats de bolets.

Molt populars entre els amants de la gastronomia i els productes de temporada: el 'rovelló botó' i el 'camagroc'. Aquests bolets, típics de la tardor catalana, són molt apreciats tant pel seu sabor com per les propietats nutritives. I ara es poden trobar en formats ideals per als que volen gaudir de la seva frescor i qualitat.

Rovelló botó: un clàssic de la tardor

El rovelló botó és un dels bolets més buscats en aquesta època de l'any. El seu sabor suau i textura ferma la converteixen en una de les favorites per a múltiples receptes, des de saltats fins a guisats. A Ametller Origen, pots trobar una bandeja a granel de 250 grams de rovelló botó.

Ideal per a un sopar en família o per incorporar a diferents plats al llarg de la setmana. Aquest format de safata permet conservar millor el producte, mantenint la seva frescor i propietats durant més temps.

| Ametller Origen

Pel que fa al preu, el rovelló botó està disponible a 6,48 euros per unitat, cosa que equival a uns 25,90 euros el quilo. Tot i que pot semblar un preu elevat en comparació amb altres productes, és important recordar que parlem d'un bolet de temporada.

Recollida al punt òptim i sense tractaments de conservació, cosa que garanteix la seva frescor i sabor. A més, el rovelló botó és una font molt excel·lent de vitamines, minerals i antioxidants, beneficiosos per al sistema immunològic, una cosa especialment valuosa en els mesos freds de l'any.

Camagroc: sabor intens i versatilitat a la cuina

L'altra varietat que Ametller Origen posa a disposició és el camagroc, un bolet de sabor més pronunciat i amb una textura única que aporta una gran personalitat a qualsevol plat. El camagroc és un bolet molt lleuger, per la qual cosa els 200 grams poden rendir força a la cuina. El seu format també en bandeja a granel permet més durabilitat i comoditat en cuinar.

El camagroc està disponible a un preu d'1,98 euros per unitat o 9,90 euros el quilo. Això representa una opció econòmica per als que vulguin experimentar amb aquest bolet en diverses preparacions.

La seva versatilitat a la cuina és destacable, ja que es pot utilitzar tant en plats calents com en receptes fredes. I es combina molt bé amb ingredients mediterranis com l'all, el julivert i l'oli d'oliva.

Beneficis per a la salut

Els bolets no només són un ingredient deliciós, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per a la salut. Tant el rovelló botó com el camagroc són rics en antioxidants, que ajuden a combatre el dany cel·lular i a mantenir la salut en general.

A més, són una font de fibra, cosa que contribueix a la salut digestiva. I contenen vitamines del grup B, essencials per al bon funcionament del sistema nerviós i la producció d'energia al cos.

Així mateix, aquests bolets són baixos en calories i no contenen greixos saturats, per la qual cosa són perfectes per als que busquen una dieta equilibrada i saludable. El contingut de minerals com el potassi i el seleni també les converteix en un aliment ideal per als que volen mantenir un sistema immunològic fort i una salut cardiovascular òptima.

Com gaudir-les a la cuina

El rovelló botó i el camagroc són extremadament versàtils a la cuina. Pots incorporar-los en una gran varietat de plats: ja sigui des de receptes simples, com un remenat de bolets amb ou, fins a preparacions més elaborades, com ara arrossos, guisats i plats de pasta.

Per realçar-ne el sabor, és recomanable cuinar-los amb una mica d'all i julivert, i afegir-hi una mica de sal al final de la cocció. Això permet que els bolets conservin tota la seva essència i aportin un toc especial a qualsevol plat.

Si ets amant dels bolets o simplement vols afegir un toc tardorenc al teu menú, no dubtis a tastar aquestes opcions d'Ametller Origen. Amb el seu sabor autèntic i les seves propietats nutritives, el rovelló botó i el camagroc són, sens dubte, una excel·lent elecció per gaudir del millor que la tardor té per oferir.