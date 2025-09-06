El truc del veterinari Adrián Conde perquè el teu gos no et molesti mentre menges

De vegades l'hora de dinar es converteix en una prova d'autocontrol per a humans i gossos. Aquesta setmana un veterinari molt seguit a xarxes ha reobert aquest debat amb una proposta tan simple com efectiva.
El vídeo de SX3 que va encendre el debat aquesta setmana
El consell arriba en un clip del canal infantil i juvenil SX3, dins del format Conde & Fonde. En el video, el veterinari Adrián Conde resumeix quatre maneres de gestionar el gos mentre la família menja, en una càpsula pensada per a públic general.
El vídeo ha circulat àmpliament i mitjans locals el van recollir el 4 i 5 de setembre de 2025, multiplicant-ne l'abast. No estranya, perquè tots coneixem aquell musell insistent sota la taula i aquelles mirades que desarmen. Aquella carona que et demana menjar com si s'estigués morint de fam mentre et grata la cama per sota les estovalles.
Els trucs de Conde i per què funcionen en conducta canina
La clau que proposa Conde és gestionar l'entorn: si pots, que el gos no hi sigui durant el teu àpat. Quan evitar la temptació no sigui viable, sincronitza la seva ració amb el menjar humà o ofereix-li un mastegable segur per mantenir-lo ocupat.
Aquest enfocament coincideix amb l'etologia aplicada: premiar conductes incompatibles amb demanar i retirar qualsevol recompensa en demanar. En ensinistrament positiu, ignorar la súplica i reforçar la calma genera aprenentatges més estables i menys conflictius.
Reaccions a xarxes i l'etern dilema de les ‘àvies’ que sempre comparteixen
El clip ha provocat reaccions divertides i útils, destacant el gest de Conde sobre les àvies irreductibles que sempre acaben “picant”. Usuaris a Instagram van celebrar el recordatori de premiar la calma i evitar reforçar, encara que sigui sense voler, la insistència.
Comptes de mitjans van amplificar el consell i van subratllar l'enfocament pràctic, allunyant-se de càstigs o trucs aversius poc recomanables. L'essència és coherència familiar, perquè una sola mossegada des de la taula manté viva l'expectativa i perpetua la conducta.
Aplicació a casa: rutina, “place” i ocupació durant els teus àpats
A casa convé ensenyar el “place”, una zona de descans a la qual el gos acudeix sota senyal durant els àpats. Aquest comportament incompatible amb demanar es reforça amb premis intermitents mentre roman tranquil i relaxat, consolidant l'hàbit.
Per a cadells i gossos acabats d'adoptar funciona especialment bé programar el seu àpat simultani i oferir enriquiment mastegable apropiat. Així canalitzen l'energia i aprenen que la taula d'humans mai reparteix menjar ni atenció gratuïta, ni tan sols ocasionalment.
Si algú de la família cedeix, l'aprenentatge es bloqueja pel que s'anomena reforç intermitent, que fa que demanar sigui molt resistent. El teu millor aliat és anticipar-te amb gestió de l'entorn, entrenament breu i recompenses clares per la calma i la permanència al seu lloc.
Context professional: qui és Conde i on seguir aquests consells
Adrián Conde és veterinari divulgador i participa en el format Conde & Fonde, disponible a la plataforma pública 3Cat amb episodis temàtics. SX3 difon microvideos didàctics a Instagram que apropen el benestar animal a famílies i tutors joves amb missatges senzills.
En resum, ambient controlat, reforç positiu i coherència familiar són suficients perquè el gos no et molesti mentre menges.