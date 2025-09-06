L’avís seriós de Gonzalo Bernardos als hostalers: 'Podem perdre...'

L'estiu 2025 ha tornat a situar Espanya com a destinació preferida. Milions de turistes internacionals van arribar al país durant els mesos més calorosos. Tanmateix, l'hostaleria no ha experimentat els beneficis esperats. Molts bars i restaurants han vist caure la seva activitat.
El contrast entre visitants i consum real ha sorprès els experts. Les terrasses no es van omplir amb la intensitat d'anys anteriors. La despesa mitjana per turista va resultar inferior en comparació amb 2024. La recuperació econòmica del sector turístic continua mostrant importants desequilibris interns.
L'anàlisi de l'economista català
El professor d'Economia Gonzalo Bernardos ha analitzat la situació a televisió. Va explicar que al juliol va augmentar un 1,6% el nombre d'estrangers. Tanmateix, la despesa total no va acompanyar aquest creixement, generant preocupació. “Hi ha més gent, però gasten menys que l'any passat”.
La situació confirma que les famílies internacionals són més prudents en les seves despeses. L'augment de preus als restaurants sembla haver condicionat el seu consum. Cada cop més visitants trien reduir àpats fora per estalviar. L'impacte en els comptes de l'hostaleria és evident.
Els espanyols també redueixen el seu consum
No només els turistes estrangers es mostren més continguts amb les seves despeses. El mateix Bernardos va explicar que la classe mitjana espanyola també ha canviat. Molts han optat per viatjar menys dies i gastar amb cautela. Fins i tot s'observa una tendència a substituir restaurants per supermercats.
Segons l'economista, diversos espanyols han preferit destinacions internacionals més barates. Illes mediterrànies i ciutats europees competeixen oferint preus més ajustats. Aquesta comparació perjudica directament les illes espanyoles, amb tarifes molt elevades. Així sorgeix el debat sobre si ja existeix una bombolla turística.
L'advertiment públic de Bernardos
Va ser en aquest context quan Gonzalo Bernardos va llançar la seva advertència directa. Va assenyalar que els hostalers s'han passat apujant els preus. Creu que aquesta política ha provocat la pèrdua de clients nacionals. “Cada cop la temporada alta és menys alta”, va recalcar el professor.
Als platós de televisió va deixar clara la seva preocupació. Va advertir que, si no hi ha canvis, la classe mitjana abandonarà Espanya. Tant els turistes estrangers com els mateixos espanyols buscaran opcions més barates. Per a ell, aquest escenari suposaria un cop devastador per a l'economia turística.
Conseqüències si no hi ha moderació
L'economista va afirmar amb rotunditat que el gran perill és en el futur. Si els hostalers continuen amb forts increments de preus, el turisme se'n ressentirà. “El gran xollo que té Espanya amb el turisme el podem perdre”, va declarar. La seva advertència va ser clara i sense dobles interpretacions.
Per això va recomanar a bars i restaurants aplicar més moderació. Va dir que és preferible guanyar menys per client que perdre'ls tots. L'èxit turístic espanyol no es pot sostenir únicament amb xifres de visitants. També ha d'existir un equilibri entre qualitat, preus i satisfacció general.
Comparació amb el passat
Bernardos va recordar com han canviat les vacances respecte a dècades anteriors. Als anys 80 i 90, la majoria viatjava a pobles familiars. Els preus eren més baixos i l'estada resultava més assequible. Avui, en canvi, moltes famílies recorren fins i tot a préstecs per viatjar.
L'economista considera insostenible aquesta dependència del crèdit per a l'oci. Va criticar que alguns ciutadans visquin per sobre de les seves possibilitats reals. Viatges intercontinentals, restaurants cars i oci constant generen forats financers. Va aconsellar renunciar a vacances abans que endeutar-se per costejar-les.
El repte de l'hostaleria espanyola
El futur del sector depèn de decisions estratègiques a curt termini. L'hostaleria ha d'equilibrar rendibilitat amb accessibilitat si vol mantenir clients. La moderació en preus pot ser la clau de la temporada 2026. L'advertència de Bernardos vol anticipar un problema abans que esclati.
Espanya continuarà sent un país atractiu per a milions de turistes. Però la competitivitat global exigeix no abusar de la seva bona reputació. Si la qualitat-preu es deteriora, altres destinacions ocuparan ràpidament aquest espai. El repte és gran, i l'hostaleria no pot ignorar-lo més.