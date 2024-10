El truc per fer arròs que no coneixies i que canviarà la teva manera de cuinar-lo

per Iker Silvosa

Al meravellós món de la cuina cada dia descobrim alguna cosa nova. Trucs que vénen a trencar amb el normalitzat o amb els costums culinaris i que marquen un abans i un després a les nostres vides, tant com a consumidors com d'humils cuiners. I és que de vegades un simple detall pot marcar una gran diferència.

I precisament això és el que han volgut mostrar des del compte d'Instagram de @fit_happy_sisters. Aquestes germanes cuineres ens han regalat un truc a l'hora de fer l'arròs que pot canviar la nostra manera de cuinar-lo a partir d'ara. O, almenys, podràs sorprendre tothom quan et toqui cuinar un plat que s'augura tan senzill com l'arròs.

El que aquestes germanes ens recomanen fer és, un cop estigui cuit l'arròs, l'hem d'introduir en un bol on abans hem introduït un altre bol més petit invertit (és a dir, de cap per avall). D'aquesta manera el nostre arròs formarà una mena de pasta en forma de bol en què dins podrem introduir alguns altres ingredients. Ella, per exemple, afegeixen salmó macerat amb salsa de soja i mel, mango, edamame, ceba, alvocats i uns espàrrecs. Però, realment, aquesta forma de presentar l'arròs ens obre moltes portes a poder introduir la millor varietat d'aliments que se'ns acudeixi.

Aquesta és la recepta completa

Els ingredients són els següents:

1 llom de salmó gran o 2 petits

300 g d'arròs per a sushi*

Espàrrecs de Navarra

½ alvocat

Ceba vermella adobada

Edamames cuits

Mànec



Per al macerat del salmó: 1 cullerada de soja, 1 de mel i 1 d'oli. Hem de tallar el salmó i introduir a la salsa durant 15 min.

Després cal introduir-lo a l'Airfyer/forn 6 minuts a 190°C. Mentre s'escalfi, farcim el buit del nostre bol d'arròs amb mànec, edamame, ceba, i espàrrecs de Navarra.

Aquestes germanes recomanen els Espàrrecs de Navarra, “que estan riquíssims, tenen una textura súper tendra i compten amb un gran poder diürètic i saciant”. Evidentment, aquesta marca d'espàrrecs és patrocinador d'aquest compte d'Instagram. També hi podem afegir alvocat i, òbviament, quan el salmó estigui cuinat, també ho introduïm. El truc perquè formar el plat d'arròs és coixa és coure l'arròs i colar-lo i afegir un rajolí de vinagre d'arròs, o també pots fer servir arròs per a sushi que ho venen així al supermercat i queda perfecte. També pots deixar-ho a la nevera una estona perquè agafi la forma.