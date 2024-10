La increïble coincidència gramatical errònia entre el català i l'anglès

En el dia a dia escoltem i fem servir moltes paraules, sintagmes, frases o oracions que, encara que no ho sapiguem, no són del tot correctes. Passa amb el castellà, el català, l'anglès i amb qualsevol idioma del món. En certa manera, tot això ve influenciat pel que escoltem o llegim; ho normalitzem i assumim com a correcte, però en molts casos no ho és.

Per això, és important estar al corrent de la normativa lèxica, gramatical i semàntica de tots els idiomes, ja que cal preservar el bon ús de cadascuna d'aquestes llengües. La tiktoker filologa_de_guardia, una filòloga catalana, ha volgut explicar precisament un d'aquests exemples al compte d'aquesta xarxa social. En concret, ha denunciat el mal ús de “hi han”.

Ha posat l'exemple de “hi ha dues policies a la porta”. Molts catalanoparlants assumeixen això com a correcte, però realment no ho és, ja que “hi han” no és una expressió normativament acceptada. Cal utilitzar sempre "hi ha", encara que ens referim a un subjecte en plural, com a l'exemple utilitzat per la tiktoker; és a dir, el correcte seria "hi ha dues policies a la porta".

En anglès, viceversa

Amb el llenguatge anglès, el més parlat del planeta, passa exactament el mateix, però al revés. La mateixa frase de l'exemple anterior s'hauria de dir "there are two policemen at the door". Tot i això, solen dir-ho emprant "there's", una expressió reservada per a les oracions en singular.

"No us sembla meravellós? El català, que té únicament "hi ha", està adoptant el sistema normatiu anglès ("hi ha" i "hi ha") i l'anglès, que té "there's" i "there are", està adoptant el sistema normatiu català ("there's" i res més). I tot això sense haver-ho parlat". De fet, un dels seus seguidors li va respondre explicant un altre error similar que solen cometre molts dels castellanoparlants. "És com en castellà quan utilitzen 'van haver-hi' en lloc de 'hi va haver'".

Saber parlar bé un idioma, sense cometre errors ni permetre interferències d'altres idiomes, és fonamental per a una comunicació efectiva. Els errors lingüístics poden distorsionar el missatge i dificultar-ne la comprensió. A més, les interferències d'altres idiomes, com ara l'ús incorrecte de paraules o estructures gramaticals, poden afeblir la precisió del discurs i generar confusió. Un domini adequat de l'idioma permet expressar-se amb claredat, reforçant la credibilitat i facilitant l'entesa en contextos formals i informals.