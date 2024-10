Delícies de la castanyada: Recepta tradicional de panellets

per Mireia Puig

Els panellets són uns dolços tradicionals de Catalunya que es gaudeixen especialment durant la castanyada, una festivitat que celebra l'arribada de la tardor i honra els avantpassats. Aquests petits mossegats de sabor dolç i textura suau són una autèntica delícia que combina ametlla, sucre i diversos ingredients com pinyons, coco o xocolata.

Història dels panellets

Els panellets tenen les arrels en antigues celebracions religioses i rituals funeraris on s'oferien dolços als difunts. Amb el temps, aquesta tradició s'ha mantingut viva a Catalunya i s'ha convertit en un símbol de la castanyada. Encara que hi ha múltiples variants, els panellets més populars són els de pinyons, però també s'elaboren amb altres sabors com coco, cafè i xocolata.

Ingredients necessaris

Per a la massa base calen 500 g d'ametlla mòlta (farina d'ametlla), 400 g de sucre. 150 g de moniato o patata cuita i pelada, ratlladura d'una llimona i 2 ous (un per a la massa i un altre per pintar).

Per a les diferents varietats calen 200 g de pinyons, 100 g de coco ratllat, 50 g de cacau en pols, cafè soluble (una culleradeta dissolta en una cullerada d'aigua), ametlles senceres o làmines.

Preparació pas a pas

Pela i talla el moniato o la patata a trossos. Bullir-los en aigua fins que estiguin tendres. Escorre i deixa refredar. Posteriorment tritura fins a obtenir un puré sense grumolls.

En un bol gran, barreja l'ametlla mòlta amb el sucre. Afegeix-hi el puré de moniato o patata i barreja-ho bé fins a obtenir una massa homogènia. Incorpora la ratlladura de llimona per donar-li un toc aromàtic (opcional). Afegeix un dels ous lleugerament batut i barreja fins a integrar completament. Si la massa està massa enganxosa, hi pots afegir una mica més d'ametlla mòlta.

Embolica la massa en paper film o col·loca-la en un recipient hermètic. Deixa reposar a la nevera durant almenys 2 hores, preferiblement tota la nit. Això ajudarà a fer que la massa prengui consistència i sigui més fàcil de manipular. També pots fer un massapà per a la massa que, encara més car, resulta més deliciós.

Preescalfeu el forn a 180°C i prepara una safata amb paper de forn. Dividiu la massa en porcions iguals depenent de les varietats que vulguis preparar. A partir d'aquí només faltarà fer els panellets de forma individual en funció del tipus.

Panellets de pinyons

Forma boletes petites amb la massa (aproximadament de la mida d'una nou). Bat el segon ou i passa les boletes per l'ou batut. Arrebossa les boletes amb els pinyons, pressionant suaument perquè s'adhereixin bé. Col·loca-les a la safata deixant espai entre elles.

Panellets de coco

Barreja una porció de la massa amb el coco ratllat fins que estigui ben integrat. Forma petites muntanyes o boles i col·loca-les a la safata.

Panellets de xocolata

Afegeix el cacau en pols a una altra porció de la massa i barreja-ho fins que quedi uniforme. Forma boles o cilindres i col·loca'ls a la safata.

Panellets de cafè

Barreja la massa amb el cafè soluble dissolt fins a obtenir un color homogeni. Forma boletes i, si vols, decora-les amb un gra de cafè o fes una petita esquerda al centre.

Panellets d'ametlla

Forma boles o cilindres amb la massa base. Prem una ametlla sencera o làmina sobre cada panellet. Pinta amb ou batut per donar-los brillantor.

Enfornat

Pinta els panellets (excepte els de coco) amb l'ou batut perquè adquireixin un color daurat. Forneja al forn preescalfat durant 10-12 minuts. Els panellets han de quedar lleugerament daurats, vés amb compte de no excedir el temps perquè no s'assequin. Un cop fornejats, deixa'ls refredar a la safata durant uns minuts abans de transferir-los a una reixeta perquè es refredin completament.

Consells per a un resultat perfecte

Utilitza ametlla mòlta fresca i de bona qualitat per obtenir un sabor autèntic. Si la massa és massa humida, afegeix més ametlla mòlta. Si està molt seca, la pots humitejar lleugerament amb aigua o clara d'ou. No ometis el temps de repòs a la nevera; és crucial perquè els panellets mantinguin la seva forma durant el fornejat. Guarda els panellets en un recipient hermètic a temperatura ambient. Es conservaran frescos durant uns quants dies.

Variacions i creativitat

A més de les varietats esmentades, pots experimentar amb altres ingredients com els panellets de taronja. Afegeix ratlladura de taronja o essència a la massa.

També els pots fer de maduixa. Incorpora una mica de melmelada de maduixa a la massa i decora amb trossets de maduixa deshidratada. O de festuc. Arrebossa les boletes en festucs picats en lloc de pinyons.

Gaudeix dels panellets a la castanyada

Els panellets són l'acompanyament perfecte per celebrar la castanyada amb familiars i amics. Tradicionalment, es gaudeixen acompanyats de castanyes rostides i moniatos, creant un ambient càlid i festiu típic de la tardor catalana.