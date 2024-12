Triomfa a les xarxes el gosset gelós que sobreactua perquè li facin cas

Els gossos solen regalar-nos episodis molt divertits que ens arranquen més d'un somriure. La seva capacitat per expressar emocions de manera natural és un dels motius pels quals són considerats els millors amics de l'ésser humà. A través de gestos i actituds, mostren el que senten sense filtres, cosa que els fa irresistibles. Això és el que precisament converteix alguns en autèntiques estrelles virals.

Un vídeo que circula a les xarxes socials està arrasant gràcies a un gos que ha protagonitzat una escena de gelosia digna d'un premi Òscar. El tuit, compartit pel compte Dilo con perritos, ha acumulat ja més de 110.000 visualitzacions en només unes hores. En ell, es pot veure com un gos de gran mida reacciona de manera molt particular quan el seu amo decideix prestar atenció a un altre gos. La reacció del protagonista, plena d'exageració i tendresa, ha conquerit milers d'usuaris.

El vídeo comença amb l'amo acariciant un altre gos més petit, mentre el gos gelós observa des del sofà amb una expressió seriosa. En qüestió de segons, el protagonista decideix que és el moment d'actuar. Primer, fixa la mirada en l'escena amb evident frustració i, després, decideix cridar l'atenció de la manera més dramàtica possible. Es tomba d'esquena al sofà, gesticulant amb les seves potes i llançant mirades cap al seu amo amb clars gestos de "mira'm a mi".

Els gossos també senten gelosia

No és estrany que els gossos actuïn així quan senten que no són el centre d'atenció. Igual que els humans, aquests animals també poden mostrar gelosia, sobretot quan comparteixen llar amb altres companys peluts. La gelosia en gossos és més comuna del que sembla. Tot i que sol ser una actitud inofensiva, pot intensificar-se si no es gestiona adequadament. Això passa, sobretot, en llars on hi ha més d'un gos i un d'ells rep més mims momentàniament. Els gossos són animals molt socials i gaudeixen de l'afecte dels seus amos, per la qual cosa poden interpretar l'atenció dirigida a un altre com una pèrdua d'afecte.

En aquest cas, la reacció del gos s'ha convertit en una mostra divertida i adorable de la seva necessitat d'atenció. La seva exageració en tombar-se al sofà, cobrint-se amb les potes, ha estat el que ha conquerit els usuaris. Aquest tipus d'escenes ens recorden com de transparents i naturals són els gossos a l'hora d'expressar el que senten. No tenen por de mostrar alegria, tristesa o, com en aquest cas, una bona dosi de gelosia.

Els experts en comportament caní asseguren que aquestes reaccions són una forma de comunicació. El gos busca transmetre un missatge clar: "Ei, jo també estic aquí". Aquest tipus de comportament es pot gestionar de manera positiva, assegurant-se de dedicar temps de qualitat a tots els animals de la llar. El vídeo també posa de manifest com d'important és per als gossos rebre atenció constant. Els mims i el temps compartit enforteixen el vincle entre l'amo i la seva mascota, una cosa fonamental per al seu benestar emocional. En llars amb diversos gossos, la clau està a repartir les carícies i jocs de manera equilibrada per evitar conflictes o actituds com aquesta.