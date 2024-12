El gosset actor que sap fer cares diferents: 'Es mereix l'Òscar'

Els gossos solen regalar-nos episodis molt divertits, tant per les seves entremaliadures com per la seva capacitat de mostrar emocions pures. Són companys inseparables i, sovint, ens sorprenen amb reaccions que semblen tretes d'una pel·lícula. Això es deu a la seva naturalesa innocent i la seva manera tan genuïna de relacionar-se amb els humans. Gràcies a les xarxes socials, milions de persones poden gaudir d'aquests moments únics que mostren com d'especials són les nostres mascotes.

Un dels vídeos més virals dels últims dies pertany a un adorable golden retriever. El protagonista ha estat qualificat com un autèntic actor de Hollywood, i no és per menys. Al clip, la seva mestressa li demana que interpreti diferents cares, i ell respon d'una manera sorprenent. "Posa cara feliç", se sent, i el gosset de seguida somriu d'una forma que ha desfet milers d'usuaris. A continuació, respon amb igual precisió quan li demanen "cara trista", "cara ximple" o "cara enfadada".

Aquest vídeo, que acumula milions de visualitzacions i milers d'interaccions, demostra una cosa molt especial: els gossos són transparents a l'hora de demostrar emocions. A diferència dels humans, no amaguen el que senten, i això fa que les seves reaccions siguin sempre autèntiques. Els amos de mascotes saben que els gossos poden reflectir felicitat, tristesa, por o enfado amb simples gestos. El seu llenguatge corporal és clau per entendre el seu estat d'ànim.

Intel·ligència canina

La viralitat d'aquest contingut també ha reobert el debat sobre la intel·ligència emocional dels gossos. Els experts asseguren que aquests animals són capaços d'interpretar les paraules i els tons de veu. Quan la seva mestressa diu "posa cara trista", el gos podria estar reconeixent no només les paraules, sinó també l'entonació. A això s'hi suma la seva increïble capacitat d'aprenentatge a través del reforç positiu. És possible que aquest adorable golden hagi après a associar gestos específics amb recompenses o elogis.

D'altra banda, no podem passar per alt l'estreta relació que es necessita entre el gos i la seva mestressa per aconseguir una cosa així. Aquesta complicitat es construeix amb paciència i afecte. Els gossos, en sentir-se segurs i estimats, mostren el seu costat més juganer i col·laboratiu. En el cas d'aquest vídeo, queda clar que el golden gaudeix amb el joc i respon amb entusiasme a les peticions.

Les xarxes socials han estat l'escenari perfecte perquè aquest tipus de vídeos es converteixin en tendència. La tendresa i l'espontaneïtat del golden retriever han conquerit tant a amants dels gossos com a aquells que simplement buscaven un moment de diversió.