Triunfa en redes el perrito celoso que sobreactúa para que le hagan caso

Los perros suelen regalarnos episodios muy divertidos que nos sacan más de una sonrisa. Su capacidad para expresar emociones de manera natural es uno de los motivos por los que son considerados los mejores amigos del ser humano. A través de gestos y actitudes, muestran lo que sienten sin filtros, lo que los hace irresistibles. Esto es lo que precisamente convierte a algunos en auténticas estrellas virales.

Un vídeo que circula en redes sociales está arrasando gracias a un perro que ha protagonizado una escena de celos digna de un premio Óscar. El tuit, compartido por la cuenta Dilo con perritos, ha acumulado ya más de 110.000 visualizaciones en apenas unas horas. En él, se puede ver cómo un perro de gran tamaño reacciona de forma muy particular cuando su dueño decide prestar atención a otro perro. La reacción del protagonista, llena de exageración y ternura, ha conquistado a miles de usuarios.

El vídeo comienza con el dueño acariciando a otro perro más pequeño, mientras el perro celoso observa desde el sofá con una expresión seria. En cuestión de segundos, el protagonista decide que es el momento de actuar. Primero, fija la mirada en la escena con evidente frustración y, después, decide llamar la atención de la forma más dramática posible. Se tumba de espaldas en el sofá, gesticulando con sus patas y lanzando miradas hacia su dueño con claros gestos de "mírame a mí".

Los perros también sienten celos

No es raro que los perros actúen así cuando sienten que no son el centro de atención. Al igual que los humanos, estos animales también pueden mostrar celos, sobre todo cuando comparten hogar con otros compañeros peludos. Los celos en perros son más comunes de lo que parece. Si bien suele ser una actitud inofensiva, puede intensificarse si no se maneja adecuadamente. Esto ocurre, sobre todo, en hogares donde hay más de un perro y uno de ellos recibe más mimos momentáneamente. Los perros son animales muy sociales y disfrutan del cariño de sus dueños, por lo que pueden interpretar la atención dirigida a otro como una pérdida de afecto.

En este caso, la reacción del perro se ha convertido en una muestra divertida y adorable de su necesidad de atención. Su exageración al tumbarse en el sofá, cubriéndose con las patas, ha sido lo que ha conquistado a los usuarios. Este tipo de escenas nos recuerdan lo transparentes y naturales que son los perros a la hora de expresar lo que sienten. No tienen miedo de mostrar alegría, tristeza o, como en este caso, una buena dosis de celos.

Los expertos en comportamiento canino aseguran que estas reacciones son una forma de comunicación. El perro busca transmitir un mensaje claro: “Oye, yo también estoy aquí”. Este tipo de comportamiento se puede manejar de forma positiva, asegurándose de dedicar tiempo de calidad a todos los animales del hogar. El vídeo también pone de manifiesto lo importante que es para los perros recibir atención constante. Los mimos y el tiempo compartido fortalecen el vínculo entre el dueño y su mascota, algo fundamental para su bienestar emocional. En hogares con varios perros, la clave está en repartir las caricias y juegos de manera equilibrada para evitar conflictos o actitudes como esta.