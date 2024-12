El gosset llaminer que es menja el seu pastís d'aniversari amb espelma inclosa

Celebrar l'aniversari de les nostres mascotes s'ha convertit en una tradició cada cop més popular. Gossos i gats reben tota mena de gestos afectuosos en el seu dia especial, des de regals fins a pastissos dissenyats exclusivament per a ells. Les xarxes socials, a més, són testimonis d'aquestes escenes que solen arrencar més d'un somriure. Però a vegades, el que comença com una celebració tranquil·la pot convertir-se en un moment inesperat.

El gos que no va poder esperar

En una casa qualsevol, una parella va decidir celebrar l'aniversari del seu gos d'una manera especial. Amb tot l'afecte del món, van preparar un pastís exclusiu per a ell. Al centre de la taula, el pastís lluïa perfecte, decorat i amb una espelma encesa que completava l'escena. Tot estava a punt: els amos drets, el gos assegut com a protagonista i la clàssica cançó de "Per Molts Anys".

| Andy Lam Sketchify, Capuski, XCatalunya

No obstant això, aquest gosset no estava disposat a esperar que acabessin els minuts de cerimònia que acompanyen un aniversari tradicional. Tot just la parella havia entonat les primeres frases de la cançó, el gran protagonista de la festa, sense pensar-s'ho dues vegades, es va llançar directament cap al pastís. Ni l'espelma encesa va poder aturar-lo. En qüestió de segons, l'homenatge dolç estava essent devorat a mossegades.

Reaccions de sorpresa i rialles assegurades

En veure el seu gos menjar-se el pastís sense miraments, només van poder quedar-se perplexos. Entre exclamacions de sorpresa, no podien deixar de repetir: "S'ha menjat l'espelma!". La imatge del gos gaudint del pastís mentre l'espelma desapareixia entre les seves queixalades va deixar els amos sense paraules.

Durant uns segons, la parella no va fer res més que observar l'escena, intentant processar el que acabava de succeir. No hi va haver temps per apagar l'espelma ni per acabar la cançó. El cànid golafre havia decidit que la festa no podia esperar més. El moment va quedar enregistrat en un vídeo que, com era d'esperar, no va trigar a fer-se viral.

Un aniversari per a recordar

Aquest tipus de situacions són un clar exemple de per què les mascotes són capaces d'omplir les nostres vides de moments únics i irrepetibles. El gos, completament aliè a les tradicions humanes, només va veure un deliciós pastís i va decidir que era seu. El pastís d'aniversari, que probablement estava fet a la seva mida, va durar només uns segons. I encara que l'espelma encesa va desaparèixer en el procés, tot indica que no hi va haver conseqüències més enllà de l'ensurt dels amos.

| Canva

El vídeo ens mostra, una vegada més, l'espontaneïtat amb què viuen la resta d'animals. Aquesta celebració d'aniversari, encara que no va sortir com estava planejada, va acabar essent totalment diferent del que la parella es podria haver imaginat.

La màgia dels gossos i les xarxes socials

El vídeo del "gosset golafre" ha tingut una gran visualització. I és que el contingut de les nostres mascotes a les xarxes socials és un dels més consumits. En aquest cas, la barreja de pastís i d'aniversari ha deixat clar que, per a un gos, les cerimònies són secundàries.

Al final, l'important no han estat ni el pastís ni l'espelma, sinó el moment de celebració que quedarà gravat en la memòria de tots els qui han vist l'escena. Un aniversari que va començar amb una cançó i va acabar amb el protagonista més feliç que mai: el gos que no va poder resistir-se al seu pastís.