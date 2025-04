Triomfa a TikTok i ara t'explica una recepta molt simple de bunyols de vent

per Iker Silvosa

Les xarxes socials s'han convertit en autèntics receptaris moderns on cuiners i aficionats comparteixen les seves millors creacions. Entre totes les plataformes, TikTok destaca especialment pel seu format dinàmic i accessible, que permet acostar receptes tradicionals i modernes al públic general. A Catalunya, aquesta tendència s'ha fet especialment evident durant celebracions com la Setmana Santa, moment en què plats típics cobren protagonisme a llars i pantalles per igual.

Precisament en aquest context, una cuinera catalana ha aconseguit captar l'atenció de milers de seguidors a TikTok amb una recepta clàssica però irresistiblement senzilla: els famosos bunyols de vent. La creadora de contingut, coneguda a la plataforma com @croquetadexocolata, no només ha aconseguit viralitzar aquesta preparació tradicional, sinó que a més ha demostrat que qualsevol pot preparar-la sense complicacions ni utensilis sofisticats.

La recepta de bunyols que conquereix les xarxes

Segons explica @croquetadexocolata, el secret per elaborar uns bons bunyols de vent comença amb ingredients bàsics que probablement ja estiguin a la teva cuina. Per començar, es posen en una paella 40 grams de mantega i 80 ml de llet. Es porta la barreja a ebullició i, en aquell instant, s'afegeix un polsim de sal, retirant la paella del foc perquè es refredi lleugerament.

Un cop la barreja baixa de temperatura, s'incorpora fora del foc 60 grams de farina, remenant bé fins a obtenir una massa homogènia. El següent pas és clau per aconseguir la textura perfecta: afegir dos ous, però d'un en un. Després d'afegir el primer, es barreja fins que quedi completament integrat, i posteriorment s'incorpora el segon ou, assegurant-se que la massa no sigui ni massa líquida ni excessivament densa.

La cuinera recomana utilitzar una mànega pastissera per facilitar la tasca de formar petites boles de massa, que posteriorment es fregeixen en oli ben calent. És fonamental controlar la temperatura de l'oli: prou calent perquè els bunyols s'inflin i quedin daurats, però sense cremar-los ni deixar-los crus al seu interior.

Després d'aconseguir el daurat ideal, els bunyols es retiren de l'oli i es rebossen immediatament en sucre. Aquest pas, encara que simple, és decisiu per aconseguir la textura cruixent i dolça característica d'aquestes postres tradicionals. A més, permet que el sucre s'adhereixi perfectament a l'exterior del bunyol, creant un atractiu acabat brillant.

Personalització i tradició en una recepta senzilla

Un altre avantatge d'aquests bunyols casolans és la seva versatilitat. Encara que tradicionalment es consumeixen farcits de crema pastissera o trufa, les opcions per personalitzar-los són infinites. Des de nata muntada, passant per xocolata fosa, fins a melmelades casolanes, cada comensal pot adaptar la recepta segons els seus gustos.

Amb aquesta proposta, @croquetadexocolata no només reivindica la facilitat de la rebosteria tradicional catalana, sinó que també convida a recuperar aquelles tardes en família, plenes d'aromes dolces i sabors que evoquen records entranyables. Els bunyols de vent, lluny de ser una tasca complexa reservada per a experts, es converteixen així en una oportunitat perfecta per acostar generacions i compartir moments al voltant de la taula.