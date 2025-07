Tres iniciatives del Banco Santander per millorar la vida dels majors de 65 anys

En un moment en què l'esperança de vida continua augmentant i la longevitat es converteix en un dels grans reptes demogràfics globals, és essencial que les entitats financeres adoptin un rol actiu en el benestar de les persones grans.

Dades recents mostren que, en països com Espanya, més del 20 % de la població supera els 65 anys. En l'àmbit mundial, s'espera que un de cada sis habitants tingui més de 65 anys el 2050. Aquest context exigeix accions que permetin no només viure més, sinó viure millor.

Banco Santander ha respost a aquesta necessitat amb claredat i compromís. La seva nova iniciativa internacional, Santander X Global Challenge, liderada juntament amb Philips i la Oxentia Foundation, té com a objectiu impulsar solucions pràctiques que millorin la qualitat de vida de les persones grans. Amb aquesta, l'entitat vol transformar reptes en oportunitats a través de la innovació.

| ChatGPT

Salut preventiva i detecció precoç: anticipar-se per viure bé

Una de les principals palanques d'aquest desafiament és la salut preventiva. Santander X vol donar suport a startups que utilitzin intel·ligència artificial i anàlisi de dades per personalitzar programes de prevenció de malalties cròniques i fomentar hàbits saludables. Aquestes tecnologies permeten identificar canvis subtils en indicadors mèdics i alertar els usuaris (o els seus cuidadors) amb temps per a la intervenció, reduint així complicacions i necessitats hospitalàries.

Els projectes destacats en aquesta categoria inclouen algoritmes predictius de risc cardiovascular, plataformes que analitzen patrons de son o aplicacions que guien l'exercici d'acord amb cada perfil. En fomentar aquest enfocament proactiu, es promou una salut integral i sostenible en l'envelliment.

Tecnologies assistencials i vida autònoma: conservar dignitat i confiança

Una altra de les iniciatives contempla desenvolupar solucions tecnològiques que facilitin la vida independent de les persones grans. Aquí entren sistemes de domòtica avançada, assistents robòtics de companyia i dispositius de monitoratge remot que permetin un seguiment segur sense envair la privacitat.

| Lifestock, jojooff, ChatGPT

Aquestes eines no només aporten autonomia, també redueixen la por a situacions d'emergència. Per exemple, sensors discrets a la llar que avisen un familiar en cas de caiguda o alertes que detecten variacions en ritmes de vida són recursos cada cop més accessibles. El rol de Santander en aquesta línia destaca per la seva aposta per integrar innovació tecnològica en solucions reals i replicables.

Seguretat econòmica en la vellesa

Finalment, el repte també se centra a minimitzar la vulnerabilitat financera dels adults grans. Entre les categories incloses hi ha la de planificació econòmica per a la longevitat: idees que facilitin l'estalvi, protegeixin del frau i promoguin una participació activa en l'economia.

Les start‑ups participants poden plantejar des d'aplicacions que assessorin en inversions per a jubilats fins a plataformes que combinin educació financera amb models adaptats als seus ritmes de vida. Addicionalment, es promou l'ús d'eines que fomentin la connexió social, l'aprenentatge continu i el benestar mental, fonamentals per prevenir l'aïllament emocional de les persones grans.

| Banco Santander, Lisa Summer

Banco Santander ha obert la convocatòria fins al 4 d'agost de 2025, animant a projectes d'Espanya, Mèxic, Brasil, Estats Units, Alemanya, i altres sis països. Dels 20 finalistes (10 startups i 10 scaleups), seleccionarà les 6 millors propostes: 3 dirigides a noves empreses (10 000 € cadascuna) i 3 a projectes en expansió (30 000 € cadascuna). A més, aquells guanyadors entraran a formar part de l'exclusiu programa Santander X 100, amb accés a mentoring, recursos i oportunitats de col·laboració amb l'entitat financera i Philips.

Programes socials de Banco Santander

Aquesta iniciativa revela un profund compromís de l'entitat, no només amb la banca, sinó amb l'impacte social. Santander demostra el seu interès per la innovació amb propòsit, enfocada a respondre a problemes reals d'una població creixent de sèniors, mitjançant solucions que combinen salut, tecnologia i economia. El seu enfocament, rigorós i analític, convida que altres actors financers també apostin per integrar valor social en la seva agenda estratègica.

Queda clar que el banc no només està canviant el discurs: està creant un entorn on la tecnologia i la filosofia social convergeixen per garantir un envelliment saludable, actiu i digne.