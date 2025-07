Nou compte del Banco Santander beneficia tothom, especialment els autònoms

El Banco Santander ha sorprès milers de treballadors autònoms a Espanya amb el llançament d’un compte especialment dissenyat per a ells: el Compte Negocis. El més destacat és que no inclou comissions ocultes ni condicions difícils de complir, una cosa que ha despertat un gran interès entre petits empresaris, professionals independents i emprenedors.

El banc ha volgut donar resposta a les necessitats d’un dels col·lectius que més tràmits i gestions financeres afronta en el seu dia a dia. En aquest context, aquest nou producte promet convertir-se en una eina clau per a qui busca comoditat, transparència i estalvi des del primer minut.

Un compte sense comissions ni requisits

El que distingeix el Compte Negocis és la seva absència total de comissions de manteniment. No exigeix domiciliar ingressos, ni presentar rebuts, ni signar compromisos de permanència. Això permet que qualsevol autònom, sense importar el seu nivell de facturació o sector d’activitat, pugui accedir als seus avantatges sense obstacles.

El compte pot ser contractat per internet, per telèfon o acudint presencialment a qualsevol sucursal. Això atorga una gran flexibilitat i facilita l’accés a milers de treballadors per compte propi a tot el país.

Avantatges exclusius per al dia a dia dels negocis

El Compte Negocis ofereix a més una targeta de dèbit sense costos d’emissió ni manteniment, activa des del mateix moment en què s’obre el compte. La targeta incorpora un segur d’accidents amb una cobertura que pot arribar als 120.000 euros, un extra de seguretat molt valorat pels clients.

Així mateix, està habilitada per a titularitat compartida, una funcionalitat ideal per a petits negocis gestionats en família o entre socis. També inclou la possibilitat de contractar un TPV (Terminal Punt de Venda), cosa que facilita als autònoms acceptar pagaments amb targeta a botigues físiques, negocis en línia o a través de xarxes socials.

Transferències gratuïtes, fins i tot internacionals

Un dels aspectes més valorats és que les transferències estàndard i immediates dins de la zona euro són gratuïtes si es realitzen des de la banca en línia o els caixers automàtics del mateix banc. Això redueix considerablement els costos operatius i agilitza els cobraments i pagaments quotidians.

Però l’avantatge no acaba aquí: el Banco Santander permet fer transferències sense cost a països com Regne Unit, Portugal i Polònia, fins i tot si el destinatari no és client del banc. Aquest detall converteix el Compte Negocis en una opció atractiva també per a negocis amb proveïdors o clients a l’estranger.

Més de 30.000 caixers per retirar efectiu sense cost

Un altre punt a favor és que els autònoms poden retirar diners en efectiu a dèbit sense comissions en qualsevol dels més de 30.000 caixers del grup Santander a nivell global, incloent-hi més de 6.000 a Espanya. Això els dona llibertat i accés immediat als seus fons, siguin on siguin.

L’àmplia cobertura de caixers i oficines també facilita operacions presencials quan sigui necessari, una cosa que molts treballadors valoren davant d’altres entitats 100% digitals.

Control total des del mòbil amb una app moderna

El Santander ha desenvolupat una app intuïtiva que permet controlar tots els moviments del negoci des del telèfon mòbil. A través de l’aplicació es poden gestionar comptes, categoritzar despeses i ingressos, i rebre recomanacions personalitzades mitjançant un assistent financer digital integrat.

En resum, el Banco Santander ha aconseguit llançar un compte que no només resol els principals mals de cap dels autònoms, sinó que a més ho fa sense condicions amagades ni costos afegits. Una jugada mestra que, segons molts clients, "arrenca somriures" i s’adapta realment al ritme dels petits negocis.