El gos golfista que s’emociona en ficar la pilota al forat

No és habitual veure un cadell celebrar com un campió cada vegada que enfonsa una bola de golf, però aquest és precisament el fenomen que ha captivat milers a les xarxes socials aquesta setmana. Un vídeo compartit a X (antic Twitter) pel compte @PuppiesIover mostra un tendre Golden Retriever que, amb una emoció evident, “fa feina” en un putting green abans que saltin les xarxes amb reaccions de tota mena.

El moment exacte del cop exitós

Al breu clip, de només sis segons, s’observa el cadell córrer cap a la zona del green on hi ha el forat. Sense instrucció evident, s’acosta a la bola, l’empeny de manera instintiva i celebra en veure-la desaparèixer. Després, salta i mou la cua amb un entusiasme desbordant. El compte oficial destaca: “This puppy putting is toooooo cute 🥰”. Les imatges sumen ja gairebé 200 milions de visualitzacions, acompanyades de comentaris des de “Em fonc!”, fins a “Quan serà pro?”

Claus del comportament caní

L’entusiasme del gos recorda l’instint natural de cerca i recompensa. Els gossos estan programats per associar l’acció de trobar o atrapar alguna cosa amb una sensació d’assoliment i un possible reforç —sigui del guia, una joguina o una carícia—. Encara que no hi ha indicis que el cadell hagi estat ensinistrat específicament en golf, aquesta conducta resulta coherent amb l’instint de rastreig present en moltes races, especialment gossos de recuperació com el Golden Retriever.

| TikTok, XCatalunya

Aquest fet connecta amb històries similars compartides en comunitats com r/golf, on alguns usuaris comenten experiències entrenant gossos per buscar boles i portar-les al forat.

Reaccions a les xarxes socials

Les plataformes s’han inundat de reaccions positives. Usuaris a X ressalten com de “tendra i espontània” resulta l’escena, mentre que perfils especialitzats en benestar animal celebren la naturalitat del comportament. Alguns fins i tot destaquen com aquest tipus de moments enforteix el vincle emocional entre gossos i amos, en estimular activitats lúdiques a l’aire lliure.

Un punt de connexió clau va ser que @PuppiesIover no només va compartir el vídeo, sinó que el va acompanyar d’un text emotiu, cosa que va contribuir a la seva ràpida propagació. A més, influencers del món caní van replicar el contingut, incorporant extractes del vídeo a les seves històries i generant debats sobre entrenament recreatiu versus competitiu.

Context històric de “gossos golfistes”

No és la primera vegada que un gos es torna viral per interactuar amb el golf. El cas més famós va ser el d’un labrador que va aparèixer en un torneig popular i, sense proposar-s’ho, va robar una bola abans que els jugadors se n’adonessin.

En altres casos, mascotes han estat vistes recollint-les o acompanyant els seus amos en pràctiques informals, destacant la tendència dels amants del golf a incloure els seus companys canins en aquestes activitats d’oci. Aquest vídeo reflecteix una faceta fonamental del vincle entre humans i mascotes: el desig de participar junts en activitats recreatives.