60 botigues noves: Els llocs de treball que Consum crearà a Catalunya

La cadena de supermercats Consum ha previst crear uns 1.100 llocs de treball amb l'obertura de 60 botigues en tres anys a Catalunya. Així ho ha dit aquest dijous el director general, Antonio Rodríguez, i ha indicat que forma part del pla d'expansió de la cooperativa. Rodríguez ha reconegut que el mercat català “és molt competitiu”, però alhora és una regió “interessant” i on hi ha “moltes oportunitats”, perquè “l'economia funciona molt bé”.

El pla està dotat amb una inversió total de 220 milions que inclou la millora de la seva xarxa logística a la Zona Franca. D'altra banda, Consum va comprar uns terrenys a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) on ha projectat construir un centre logístic de 100.000 metres quadrats.

Rodríguez ha precisat que la voluntat és obrir 18 supermercats grans, de la marca Consum, i al voltant d'una quinzena anual fins al 2028 de la franquícia Charter. D'aquesta manera, se sumaran als 300 actuals que hi ha repartits per Catalunya i que ocupen unes 4.500 persones.

| Consum, Pixelshot, XCatalunya

Una nau de grans dimensions

El director general ha explicat que les millores a la Zona Franca consistiran que, a la plataforma logística, s'aixecarà una nova nau refrigerada de 2.700 metres quadrats, amb un magatzem i un espai de suport d'11.500 metres quadrats, que inclourà un silo automatitzat d'última generació. A més, s'afegirà una nau addicional de 40.000 metres quadrats per a productes refrigerats i congelats.



Pel que fa al projecte de Montcada i Reixac, Rodríguez ha detallat que es tracta d'una adquisició de fa dos anys i que serà “clau” en la xarxa de distribució per terres catalanes. Tanmateix, ha matisat que és un projecte “a llarg termini”, perquè actualment està “en tràmits” i ha xifrat una despesa que es mourà entre els 200 i 250 milions d'euros. La idea, quan estigui operativa, és traslladar part de l'activitat de la Zona Franca i "complementar" la seu social a Catalunya de Consum, que es troba al Prat de Llobregat (té congelats i xarcuteria).



Rodríguez ha recalcat que Catalunya “sempre ha estat el focus” de Consum, fora del País Valencià (origen de la cooperativa). Ha recordat que el segon establiment que va obrir la cadena va ser a Banyoles a la dècada dels 90 i que el 22% dels 4.707 milions d'euros de facturació del 2024 va sortir del negoci a Catalunya.

| Canva

Alhora, ha ressaltat que treballen amb un miler de proveïdors catalans. Per això, el director general de la cooperativa ha insistit que la comunitat és “interessant”, perquè, entre altres coses, “el PIB per capita és més alt que la mitjana” de l'Estat.

Tot i això, el responsable ha reconegut que “costa bastant” endinsar-se a les demarcacions de Girona i Lleida “per la mida d'espai que requereix” el model de supermercats de Consum. Rodríguez ha apuntat que, de totes maneres, aquest 2025 inauguraran un establiment a Olot i a la capital del Segrià.

Habitatge car i cerca de personal

El director general de Consum ha assegurat que hi ha “dificultats” per trobar treballadors per al sector serveis. Rodríguez ho ha atribuït principalment al fet que l'economia catalana és "d'alt valor afegit”. Tot i això, ha afirmat que quan es troba personal, “hi ha una dificultat econòmica per accedir a l'habitatge” i això condiciona la contractació.