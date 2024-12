Els tres bancs en què cobraràs més tard la pensió abans d'acabar 2024

Desembre és un mes especial pels pensionistes, ja que a més de rebre la paga ordinària, en molts casos també s'ingressa la paga extra de Nadal. Tanmateix, la data de cobrament de les pensions pot variar significativament segons l'entitat bancària. Mentre alguns bancs avancen el pagament per a la comoditat dels seus clients, d'altres mantenen el calendari estàndard, cosa que pot generar certa impaciència entre aquells que esperen rebre aquest ingrés.

Quan es cobra la pensió al desembre

La Seguretat Social sol realitzar el pagament de les pensions al voltant del dia 25 de cada mes. Tanmateix, la majoria dels bancs han adoptat la pràctica d'avançar aquest ingrés. Al desembre, a causa de les festivitats, moltes entitats ajusten les seves dates perquè els pensionistes puguin disposar dels diners abans de Nadal.

| Canva

Per exemple, algunes entitats, com CaixaBank i BBVA, han anunciat que ingressaran les pensions al voltant del 21 o 22 de desembre. Això permet als clients planificar amb temps les despeses típiques d'aquestes dates, com regals, sopars o viatges familiars. Tot i així, no totes les entitats bancàries ofereixen aquest avançament.

Els bancs que retarden més el pagament

No totes les entitats són igual de ràpides a abonar les pensions. Hi ha bancs que opten per ajustar-se estrictament al calendari oficial de la Seguretat Social, ingressant les pensions el mateix dia 25 o fins i tot més tard si coincideix amb un festiu. Aquest retard pot suposar un inconvenient per a alguns pensionistes, especialment en un mes amb tants compromisos econòmics.

Entre els bancs que solen realitzar l'ingrés més tard es troben ING, Bankinter i algunes caixes rurals. Aquestes entitats, en general, no avancen el pagament, cosa que significa que els seus clients podrien rebre la pensió després de Nadal. Això contrasta amb el model d'altres bancs que prioritzen la flexibilitat per als seus clients.

| Canva Pro, XCatalunya

CaixaBank i BBVA han anunciat que ingressaran les pensions el 21 de desembre, permetent als seus clients disposar dels diners abans de les festivitats. Banco Santander també avança el pagament al 22 de desembre, mentre que d'altres entitats com Sabadell i Abanca ho faran el 23. D'altra banda, ING, Bankinter i algunes caixes rurals han confirmat que mantindran la data oficial del 25 de desembre. A pesar que aquest dia sigui festiu, cosa que podria retardar l'ingrés fins al següent dia hàbil en certs casos.

La importància de conèixer les dates

És fonamental que els pensionistes estiguin al corrent de les polítiques de pagament del seu banc. Conèixer amb antelació la data d'ingrés permet planificar millor les despeses i evitar contratemps en un mes tan actiu com desembre. A més, si el banc en qüestió no ofereix avançaments, sempre existeix la possibilitat de valorar opcions amb altres entitats que sí que ho facin.

Entendre aquestes diferències ajuda els pensionistes a gestionar millor la seva economia, especialment en un mes on cada dia compta per gaudir de les festes sense preocupacions.