Bonpreu confirma un problema amb una app: 'Lamentem les molèsties'

per Iker Silvosa

Digitalitzar els negocis té una infinitat de beneficis, sens dubte, però també cal lidiar amb la problemàtica que sempre sorgeix en aquest món. I quan apareixen els problemes, perquè sempre acaben apareixent, és fonamental saber reaccionar i solucionar el conflicte com més aviat millor, encara que a vegades pertanyi a actors externs. I també estar preparat per donar resposta a les reclamacions de la clientela.

I això és el que li ha ocorregut recentment a Bonpreu Esclat en un dels seus serveis, el de la gasolinera. La companyia ha reconegut un problema tècnic en la seva aplicació BonpreuEsclat Mobilitat en xarxes socials. Aquesta eina, dissenyada per facilitar la gestió de pagaments de carburants i punts de càrrega elèctrica, va patir interrupcions recents.

La incidència va ser assenyalada públicament per un client que va denunciar la situació a través de Twitter. "Revisin l'app de mobilitat que no funciona i exposa tota la configuració del sistema al núvol", va escriure l'usuari. El seu missatge va generar una discussió sobre la fiabilitat de serveis digitals en empreses de gran consum. En resposta, Bonpreu va confirmar que l'aplicació no estava operativa a causa d'un manteniment tècnic. "Lamentem les molèsties", va publicar l'empresa en el seu compte oficial. A més, van assegurar que informaran els usuaris quan el servei estigui completament restaurat.

Què és BonpreuEsclat Mobilitat?

BonpreuEsclat Mobilitat és una aplicació desenvolupada per Bonpreu, S.A.U. La seva principal funció és gestionar el subministrament i pagament de carburants en estacions EsclatOil. També permet realitzar pagaments en punts de càrrega elèctrica per a vehicles sostenibles, incentivant la mobilitat ecològica.

L'app està dissenyada per agilitzar el procés de pagament sense necessitat de passar per caixa. Els usuaris poden realitzar transaccions directament des dels seus dispositius mòbils. A més, proporciona accés a descomptes i beneficis exclusius del programa de fidelització de Bonpreu.

| Bonpreu

Aplicacions com BonpreuEsclat Mobilitat representen una evolució en la relació entre empreses i consumidors. Aquestes eines ofereixen comoditat i rapidesa, però també generen dependència tecnològica. Les interrupcions, encara que siguin puntuals, afecten la confiança dels usuaris i la seva experiència.

L'error tècnic va generar preocupacions entre els clients que utilitzen aquesta aplicació per a les seves transaccions diàries. Alguns usuaris van expressar la seva frustració en xarxes socials, destacant la importància d'una comunicació clara per part de l'empresa. Bonpreu va reaccionar ràpidament, informant sobre el problema i la posterior resolució del mateix. "Ja torna a estar en funcionament", va anunciar la companyia hores després de confirmar el manteniment. Aquest tipus de problemes subratlla la dependència creixent dels consumidors en eines digitals.