Cop de Goldman Sachs als accionistes de Caixabank

Caixabank cotitza actualment al voltant dels 5,12 euros per acció a l'Ibex35, el principal índex de l'Estat espanyol. En els últims anys, la seva tendència ha estat clarament alcista. Un moviment propiciat per l'increment dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Així mateix per l'increment de la seva quota de mercat gràcies a l'absorció de Bankia.

Aquesta escalada sembla que podria trencar-se i començar a moderar-se. O pitjor encara, a descendir. Així es percep en un informe publicat per l'analista Golden Sachs. Chris Hallam ha rebaixat la seva recomanació a vendre des de neutral i fixa un objectiu de 5,20 euros. És a dir, molt a prop del punt en què està ara. I més baix de l'últim pronòstic (5,40 euros).

| CaixaBank, Syda Productions, XCatalunya

Frenada durant el període 2025-2027

El descens (o manteniment) dels tipus d'interès i un augment dels costos operatius faran minvar la cotització durant aquest període. Goldam Sachs considera que tot el sector bancari espanyol i europeu frenarà. Milloraran els ingressos per comissions i vendes d'assegurances, però aquests no seran superiors als esmentats costos de gestió.

“Caixabank hauria de seguir sent més rendible que la mitjana del sector, ajudat per un context macroeconòmic saludable a Espanya. Però el seu BPA es contraurà el 2025 i es mantindrà estable el 2026, amb un rendiment inferior a la mediana de la zona de l'euro mentre que la seva base d'ingressos impulsada predominantment pel marge net i el seu balanç de ràpida revalorització el deixen exposat tant a l'alça com a la baixa depenent d'on s'estableixin finalment els tipus d'interès oficials”, reza l'informe.

Hem de tenir en compte que Caixabank també ha estat una de les entitats bancàries que més ha crescut des del daltabaix del Covid. En aquest sentit, en un escenari financer cíclic, és habitual que els valors que més pugin també siguin els que més baixin en una altra tessitura del mercat.

| CaixaBank, golubovy

Caixabank i Bankia, una unió que ho canvia tot

A finals de 2021, Caixabank i Bankia es van unir. Cadascuna de les entitats bancàries ja havia realitzat les seves pròpies incorporacions anys enrere. En aquest sentit, durant els anys posteriors a la crisi, molts bancs i caixes de petites dimensions van desaparèixer. Caixa de Girona i altres van passar a ser Caixabank. Caixa Penedès, Caixa Laietana, etc, es van integrar a Caja Madrid, que després va passar a ser Bankia.

Ara Caixabank lluita amb altres grans com BBVA i Banco Santander. A prop tenim una altra gran unió entre BBVA i Banco Sabadell.