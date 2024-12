Bones notícies per a les mestresses de casa: Així pujarà la seva pensió el 2025

per Lena

El futur es presenta esperançador per a milers de metresses de casa a Espanya. A partir del 2025, les seves pensions de jubilació experimentaran un increment que busca reconèixer la seva tasca, moltes vegades invisible, en l'àmbit familiar. Aquesta mesura arriba com a part d'un paquet de reformes en les pensions i té un impacte directe en un col·lectiu que durant dècades ha reclamat un reconeixement econòmic millor.

Pujada confirmada per a les pensions de les metresses de casa

L'anunci de la Seguretat Social sobre la pujada de les pensions ha estat rebut amb gran alleujament per aquest col·lectiu. Les metresses de casa, tradicionalment apartades del mercat laboral formal, però imprescindibles en l'economia familiar, veuran millorades les seves prestacions econòmiques. Aquest ajust no només els permetrà gaudir d'una major estabilitat econòmica, sinó que també suposa un pas endavant en la valoració de la seva feina.

| Teona Swift de Pexels

A partir de l'any vinent, les pensions de jubilació per a aquest grup augmentaran en línia amb les mesures del Govern per garantir una major equitat. Aquesta pujada beneficiarà principalment a qui ha cotitzat en el règim d'empleades de la llar o a través de convenis especials dissenyats per cobrir períodes sense cotització.

Reconeixement a una tasca imprescindible

L'increment de les pensions per a les metresses de casa no és només una mesura econòmica. També és un reconeixement a anys de dedicació, esforç i sacrifici en l'àmbit domèstic. Aquestes dones han sostingut les seves famílies, criat generacions i cuidat de les seves llars, sovint sense rebre cap retribució econòmica directa.

Amb aquest increment, es busca corregir, en part, una desigualtat històrica que ha afectat aquest col·lectiu. Encara que queda molt per fer per a equiparar les pensions de les metresses de casa amb les d'altres treballadors, aquesta mesura marca un avenç significatiu.

| ACN, andres barrionuevo lopez

Com serà l'impacte real de la pujada?

L'increment no serà igual per a totes. Les metresses de casa que ja reben una pensió mínima en seran les principals beneficiades, ja que s'estima que aquestes prestacions podrien experimentar un augment superior al 5 %. Aquest ajust se suma a d'altres mesures que busquen garantir que ningú quedi per sota d'un llindar mínim d'ingressos en la seva jubilació.

D'altra banda, aquelles que han cotitzat en major mesura o compten amb pensions contributives també veuran una millora, encara que en menor proporció. Aquestes mesures formen part d'un paquet més ampli d'ajustos que afecten totes les pensions, però que posa especial atenció en els col·lectius més vulnerables.

Amb aquest increment, 2025 es perfila com un any de major justícia per a les metresses de casa. La seva feina, que sempre ha estat essencial encara que sovint poc reconeguda, comença a rebre el respecte que mereix en forma de mesures econòmiques concretes.