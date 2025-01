El tortell sense rei ni corona que triomfa a Bonpreu

per Mireia Puig

La tradició del tortell de Reis forma part essencial de l'imaginari festiu a Catalunya. Famílies senceres es reuneixen al voltant d'aquesta peça de rebosteria, elaborada amb massa dolça, fruita confitada i sorpreses ocultes al seu interior.

En la majoria dels casos, a l'afortunat que troba la figura del rei se li assigna la corona, mentre que aquell que descobreix la “fava” s'ha de fer càrrec de les postres l'any següent.

Tanmateix, més enllà d'aquest ritual, existeix un debat cultural i polític latent que ocasionalment es mostra a les vitrines dels supermercats: a Catalunya, determinades versions del tortell s'han presentat “sense rei ni corona”, incorporant altres símbols tradicionals.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

La versió no monàrquica

En els últims dies, les xarxes socials s'han fet ressò d'un producte de la cadena Bonpreu, conegut com a 'Tortell Català sense rei ni corona', que ofereix una visió diferent del dolç típic de Reis. Aquesta alternativa prescindeix de la clàssica figura reial i s'acompanya d'un “caganer” amb barretina en el seu lloc, un personatge característic de l'imaginari nadalenc català.

El furor que ha causat aquest tortell a les xarxes socials reflecteix la importància que tenen, avui en dia, els productes amb un discurs cultural propi. Si bé els clients busquen qualitat, bon preu i frescor en les seves compres, també valoren la coherència dels supermercats amb la identitat local.

Segons dades de tendències de compra, el component simbòlic o emocional en un article pot generar un major nivell de fidelització, sobretot quan connecta amb temes que estan en l'agenda social o política.

Una qüestió política o una simple novetat gastronòmica?

En la línia de les tendències de compra actuals, el component polític no sol ser el principal motor de les decisions de compra, però sí que pot afegir un factor de curiositat o pertinença.

| Ajuntament de Barcelona

El fet que aquest tortell ometi la tradicional figura del rei i la corona pot interpretar-se, segons alguns, com un gest a la discussió sobre la monarquia i, especialment, a la realitat política catalana. No obstant això, per a altres consumidors, l'atractiu se centra més en el sabor o en l'originalitat de trobar un caganer al seu interior.

Per a aquells que estiguin interessats a adquirir-lo, el tortell està disponible a la secció de rebosteria dels establiments Bonpreu. Com succeeix amb altres campanyes estacionals, la cadena preveu mantenir aquesta oferta fins que conclogui l'època festiva, moment en què els lineals s'orientaran cap a un altre tipus de productes de temporada.