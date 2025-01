El vent podria afectar les Cavalcades de Reis en 8 comarques

La il·lusió amb què moltes famílies esperen la Cavalcada de Reis podria veure's enterbolida aquest any per la incidència d'un fenomen poc habitual en aquestes dates: el vent. Segons els últims avisos de situació meteorològica de perill (SMP) emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), existeix un risc moderat (grau 1 sobre 6) que es registrin ratxes superiors a 20 metres per segon entre la tarda-nit de diumenge (5 de gener) i la matinada de dilluns (6 de gener). Encara que el nivell d'alerta no és extrem, és suficient per recomanar prudència en els actes a l'aire lliure, especialment en les populars Cavalcades.

En concret, l'avís afecta vuit comarques: la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Aquestes àrees es caracteritzen per la seva orografia, que afavoreix la intensificació dels vents de component nord o nord-oest, sobretot en zones de muntanya o passos estrets. El Meteocat situa el període de major precaució entre el capvespre de diumenge i les primeres hores de dilluns, just quan estan previstes nombroses Cavalcades i esdeveniments en què participen nens i adults a l'aire lliure.

Davant d'aquesta situació, les autoritats han emès una sèrie de recomanacions per minimitzar els riscos. D'una banda, s'aconsella assegurar o retirar qualsevol element que pugui sortir volant amb ratxes de vent, com adorns nadalencs, tanques lleugeres o lones de protecció. També es recomana extremar la precaució al volant, atès que el vent lateral pot afectar l'estabilitat de furgonetes, camions i turismes amb remolc. Així mateix, convé prestar atenció a les actualitzacions meteorològiques d'última hora i als canals oficials dels ajuntaments de cada comarca, per si fos necessari prendre mesures extraordinàries.

| Ajuntament de Barcelona

Alerta fins dilluns

Pel que fa a la celebració de les Cavalcades de Reis, la possibilitat que es registrin vents forts ha portat alguns municipis a contemplar plans alternatius, igual que ja ha passat amb les pluges en altres parts d'Espanya, com a Vigo. Depenent de com evolucioni la intensitat del vent, podrien introduir-se canvis en els recorreguts o fins i tot reubicar l'esdeveniment en espais més protegits, amb la finalitat de garantir la seguretat de participants i espectadors. Convé, per tant, que les famílies consultin la informació que proporcionin els seus respectius ajuntaments al llarg de diumenge, ja que podria haver-hi anuncis de modificacions o restriccions d'última hora.

Segons les previsions, l'afectació del vent tendirà a remetre cap al migdia de dilluns, coincidint amb la jornada festiva de Reis. Tot i així, en zones de muntanya o regions exposades a les corrents del nord, les ratxes podrien prolongar-se una mica més del previst. Per això, la prudència continua sent la millor aliada per evitar incidents, tant a la via pública com en la pròpia conducció.

En definitiva, el vent se suma aquest any a l'expectació típica d'una de les nits més màgiques del calendari. Encara que no s'espera un temporal de gran intensitat, les ratxes previstes podrien incomodar o dificultar el desenvolupament de les Cavalcades en comarques concretes de Catalunya. Mantenir-se informat i seguir les indicacions de les autoritats locals és la forma més segura de gaudir de la festivitat de Reis amb tranquil·litat i sense ensurts.