Les zones de Catalunya que viuran un Dia de Reis passat per aigua

per Sergi Guillén

El Dia de Reis sol ser una jornada marcada per l'ambient festiu i l'expectació dels més petits. Tanmateix, aquest any, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de l'arribada d'un front. Que, entre diumenge i dilluns, podria portar un augment de la nuvolositat i de les precipitacions en diverses comarques del territori català.

Encara que, de moment, no s'esperen episodis de pluja o neu especialment intensos, sí que convé estar atents als canvis d'última hora. Fins que el front guanyi terreny, s'espera que les temperatures mantinguin una línia ascendent, oferint un ambient temperat en comparació amb les jornades anteriors.

Canvi gradual del temps

Durant la jornada de dissabte (vigília de Reis), es preveu un panorama tranquil a la majoria de les comarques, amb intervals de núvols i clars. Tot i així, el Meteocat adverteix de la possible presència de bancs de boira en zones d'interior, sobretot durant les primeres hores.

Al llarg del dia, les temperatures màximes poden superar les de dies anteriors, oferint un ambient relativament suau per a l'època de l'any. Aquells que tinguin planejat activitats a l'aire lliure, com les tradicionals cavalcades de Reis, hauran d'estar pendents de la previsió per evitar sorpreses.

| Getty Images, Alain36

En qualsevol cas, la veritable transició s'iniciarà diumenge, quan la nuvolositat anirà guanyant terreny en gran part de Catalunya. Si bé no s'esperen pluges generalitzades durant la primera meitat de la jornada.

La inestabilitat anirà en augment a mesura que avanci el dia, podent-se registrar ruixats dispersos en zones del litoral i prelitoral. Les comarques del nord podrien veure com la nuvolositat s'intensifica i deixa precipitacions de caràcter dèbil o moderat en alguns moments.

El front de diumenge a dilluns

El Meteocat situa l'arribada del front amb més activitat entre la tarda-nit de diumenge i la matinada de dilluns (Dia de Reis). Aquest episodi augmentarà la probabilitat de pluges en part del territori, encara que, segons les estimacions inicials, no es tractarà d'una situació de risc destacat.

Es preveu que els ruixats siguin irregulars, amb més incidència a la meitat nord i, puntualment, en punts del litoral central. Pel que fa a la possibilitat de neu, aquesta quedaria relegada a cotes relativament altes, per sobre dels 1.700-1.900 metres, cosa que descarta nevades a nivells més baixos.

Malgrat la possibilitat de precipitacions, les temperatures seguiran una tendència a l'alça, sent més suaus de l'habitual per a un mes de gener. Això es tradueix en mínimes menys fredes i màximes relativament agradables. Que oscil·laran entre els 10 i els 15 °C en molts punts de la geografia catalana.

Com és habitual en situacions de canvi de temps, convé mantenir un ull en els avisos i els pronòstics detallats que Meteocat vagi publicant. Especialment si es té pensat viatjar o realitzar activitats a l'aire lliure durant la festivitat de Reis.

Comarques més afectades i recomanacions

Encara que no es preveuen pluges torrencials, les comarques del Pirineu, Prepirineu i zones del prelitoral podrien viure episodis de pluja una mica més continuada. Per això, s'aconsella a aquells que es desplacin per carretera que extremin la prudència.

Ja que en els trams muntanyosos i valls tancats poden formar-se bancs de boira i aparèixer asfalt relliscós a causa de la humitat. A més, en regions costaneres el vent podria intensificar-se puntualment, contribuint a un ambient una mica més desapacible.