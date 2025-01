Bizum en perill: Els motius

per Pol Nadal

La banca digital ha experimentat una autèntica revolució en els últims anys, especialment amb l'auge de Bizum, la plataforma de pagaments instantanis més popular a Espanya. Des del seu llançament, aquesta solució ha permès a milers d'usuaris transferir diners de forma immediata i sense comissions, emprant només el número de telèfon del destinatari. No obstant això, un nou escenari regulador a la Unió Europea amenaça amb canviar dràsticament la dinàmica d'aquestes operacions bancàries, deixant a Bizum en una posició compromesa. A continuació, analitzem per què aquesta nova normativa podria debilitar el lideratge de Bizum i com afectarà els consumidors i la banca.

El paper de Bizum en els pagaments immediats

Bizum va néixer com una alternativa ràpida, còmoda i segura a les transferències bancàries convencionals. La seva gran basa ha estat la gratuïtat i la immediatesa del servei, cosa que fa que, a dia d'avui, s'utilitzi per a petits pagaments entre amics, despeses compartides o reemborsaments. Gràcies a la seva integració en la majoria d'aplicacions mòbils dels principals bancs espanyols, Bizum és gairebé omnipresent i ha aconseguit arrelar especialment entre la població més jove.

En fet de no existir comissions en aquest servei, Bizum ha competit avantatjosament amb les transferències immediates tradicionals, que solen tenir un cost afegit. Si bé la banca ofereix sovint la possibilitat de transferències gratuïtes, aquestes s'executen amb un marge de 24 hores, cosa que no suposa una alternativa en aquells moments en què el receptor necessita els diners a l'instant. Per això, Bizum ha cobert un nínxol de mercat que abans estava desatès.

El canvi normatiu que sacsejarà el mercat

A partir del 9 de gener de 2025, entra en vigor el reglament europeu 2024/886, que obligarà a tots els proveïdors de serveis de pagament de la UE a oferir transferències immediates en menys de 10 segons, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. A més, prohibeix que aquestes transferències tinguin un cost superior a les ordinàries. En la pràctica, això significa que, si un banc no aplica comissions a les seves transferències tradicionals, tampoc podrà fer-ho a les instantànies.

L'objectiu de la Unió Europea amb aquesta norma és fomentar la inclusió financera, la transparència i la uniformitat en les condicions dels pagaments immediats en tots els Estats membres. Per als usuaris finals, aquesta regulació és una excel·lent notícia: podran enviar diners a qualsevol compte europea sense importar si és festiu o cap de setmana, i sense preocupar-se per les comissions. No obstant això, per a Bizum, suposa un dur cop al seu principal avantatge competitiu: la immediatesa sense cost.

Per què Bizum està en perill?

Pèrdua d'exclusivitat en les transferències instantànies. Fins ara, Bizum era l'única opció veritablement àgil i gratuïta per enviar diners d'un banc a un altre de forma immediata. Però quan les entitats es vegin obligades a oferir aquest mateix servei sota les mateixes condicions (sense comissions), el valor diferencial de Bizum es dilueix.

Competència directa dels bancs. Amb la nova normativa, cada banc podrà implementar les seves pròpies aplicacions o sistemes per a transferències instantànies i gratuïtes, sense haver de dependre necessàriament de Bizum. Així, la plataforma podria quedar relegada a un segon pla, sobretot per a imports majors que els d'ús quotidià.

Ajust de tarifes en el sector. El reglament impedeix que les transferències immediates resultin més costoses que les ordinàries, però res impedeix que els bancs pugin el preu de les transferències tradicionals per equiparar-les a les instantànies. Això podria repercutir negativament en alguns usuaris i, al mateix temps, potenciar les solucions pròpies de les entitats davant de Bizum.

Com afectarà els consumidors

Per a la gran majoria d'usuaris, la implantació de transferències immediates i gratuïtes suposa un benefici innegable, ja que s'amplia la llibertat d'elecció entre els diferents mètodes de pagament. Alguns bancs, com Openbank o CaixaBank, ja han adaptat les seves condicions per avançar-se a la nova realitat.

No obstant això, cal destacar que si la banca incrementa, alhora, les tarifes de les transferències ordinàries, l'usuari podria acabar assumint costos superiors en altres aspectes de la seva operativa bancària. Tot i així, per a pagaments de petit o mitjà import, Bizum seguirà resultant molt còmode, ja que s'integra a la perfecció amb l'agenda de contactes del telèfon mòbil i no requereix dades bancàries addicionals.

El futur de Bizum

Encara que la nova normativa comunitària provoqui que tots els bancs ofereixin transferències immediates, Bizum encara conserva certes fortaleses. En primer lloc, el seu ús socialment estès i la gran familiaritat que tenen els clients. En segon lloc, la integració en la majoria d'apps bancàries. En tercer lloc, els seus límits diaris, que continuen sent molt adequats per a pagaments petits i freqüents. En quart lloc, la possibilitat de desenvolupar noves funcionalitats, com el pagament en comerços físics i en línia, una cosa ja en marxa i amb gran potencial.

La qüestió radica a veure si les entitats i els propis usuaris continuaran donant prioritat a Bizum davant de les noves opcions de transferència immediata i sense cost. Sigui com sigui, aquest escenari de major competència pot considerar-se positiu per als consumidors, ja que es tradueix en més opcions i menys comissions.

En definitiva, l'obligació d'oferir transferències immediates gratuïtes suposa un gir rellevant que amenaça amb restar protagonisme a Bizum. No obstant això, la seva àmplia acceptació i l'aposta per funcionalitats addicionals podrien mantenir la plataforma al cim del pagament mòbil a Espanya. Queda per veure com reaccionaran els bancs i, sobretot, els usuaris davant d'aquest imminent canvi en les regles del joc.